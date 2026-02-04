高市早苗人氣爆棚 火車頭效應拉抬自民黨選情

我的頻道

中央社東京4日專電
日媒針對眾院選舉朝野候選人調查顯示，高市早苗（中）在政治人物之間的好感度居各黨魁之冠。民調也顯示，高市內閣高支持率帶動自民黨支持度上揚，形成明顯「火車頭效應」。歐新社

日媒針對眾院選舉朝野候選人調查顯示，高市早苗在政治人物之間的好感度居各黨魁之冠。民調也顯示，高市內閣高支持率帶動自民黨支持度上揚，形成明顯「火車頭效應」。分析指出，關鍵在她鮮明的個人魅力與節奏明快的說話風格，受年輕網路世代歡迎。

讀賣新聞報導，針對眾議院選舉朝野各黨候選人進行民調，以1到10分來評價對各黨政黨黨魁的好感度（0最低、10最高），結果顯示，平均分數最高的是首相、自民黨總裁高市早苗，為5.6分。

對於高市早苗的評價，在自民黨內高達9.7分，聯合執政的日本維新會候選人，對她的好感度也有8.6分。此外，在政策立場上與高市較為相近的在野黨，例如國民民主黨、參政黨，也分別給了她6分、5.5分評價，拉高整體平均值。

相較於去年參議院選舉時，時任自民黨總裁石破茂的好感度僅有3.6分，高市的評價可說是大幅翻升。

其他黨魁方面，排名第2的是國民民主黨代表玉木雄一郎，為4.9分。正在與國民民主黨尋求合作的自民黨，以及在新黨成立時，曾邀請玉木加入的中道改革聯合，對他的評價相對較高。

排名第3的是未來團隊黨魁安野貴博，為4.8分；其後則是日本維新會代表吉村洋文的4.3分。

中道共同代表野田佳彥以4.2分，和參政黨的神谷宗幣並列第5。野田雖然在黨內好感度有9.5分，但在黨外沒有獲得好感，尤其是日本共產黨候選人對他的評價尤其低。

除了政治人物的互評外，選民動向才是勝負關鍵。根據產經新聞社與富士新聞網2日公布的聯合民調，從18至29歲的年輕族群，到70歲以上的長者，所有年齡層中要把比例代表票投給自民黨的比例都在3成左右，排名第一。

這份民調中，高市內閣支持率為57.4%，而在支持高市內閣的受訪者中，又有56.3%表示會把比例代表票投給自民黨。分析指出，這顯示「高市人氣」正在替自民黨墊高支持度，高市的個人魅力已經發揮火車頭效應。

日媒進一步分析，高市的個人魅力與溝通風格，正快速吸引年輕世代與女性選民。

日媒News Post Seven指出，高市說話節奏明快、句型簡潔，善於用「已完成」、「已推動」等明確表述，與過往政治人物常見的模糊說法形成對比，談話內容也不像前首相石破茂那麼冗長，會依據內容調整語速與音量，特別好聽、好懂，也更貼近習慣短影音與快節奏內容的網路世代。

近期民調顯示，自民黨與維新會組成的執政陣營有望挑戰300席大關。在網路社群上，「這次自民黨氣勢是真的」的聲音逐漸擴散，高市的人氣被視為推動這股浪潮的重要引擎。

報導稱，人的心理狀態存在「注意力偏誤」：一但開始關心某個人或事物，就會突然發現相關訊息無所不在。當選民開始關注高市早苗時，與她有關的消息自然就會頻繁映入眼簾，高市越受矚目、越是活躍，就越容易產生「我也想支持她」的共感。

再加上社群平台演算法效應，反覆接觸相同訊息後，使用者會逐漸認定「自己的想法是對的」。當看到更多關於高市的正面報導，以及自民黨可能在眾院選舉大勝的分析，自然更會強化「果然要選自民黨」的信念。

這也意味著，一旦選民在網路環境中形成支持傾向，即使傳統媒體釋出不同分析，也可能難以撼動他們的投票意向。近年積極經營社群的參政黨與未來團隊，被認為正是掌握了這類網路世代心理與行為模式，因此擴張支持群。

分析指出，目前選戰呈現「高市人氣快速集結支持者」與「近半選民仍在觀望」的狀態。自民黨能否真正跨越300席門檻，關鍵不只在於既有支持者動員，更取決於最後階段能否吸納尚未定向的無黨派選民。

