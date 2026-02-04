我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用餐點魚時別問是否新鮮 主廚：不代表更好

與川普通話 習：台灣是中美最重要議題 美須慎重處理

日本北海道札幌雪祭開幕 210座雪冰雕迎遊客

中央社東京4日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本北海道冬季特色活動「札幌雪祭」4日在札幌市開幕。圖為遊客參觀美國職棒大聯盟球星大谷翔平為主題的冰雕作品。歐新社
日本北海道冬季特色活動「札幌雪祭」4日在札幌市開幕。圖為遊客參觀美國職棒大聯盟球星大谷翔平為主題的冰雕作品。歐新社

日本北海道冬季特色活動「札幌雪祭」今天在札幌市開幕，為期8天的活動展示210座大型冰雕與雪雕，其中包含日本球星大谷翔平山本由伸造型的作品。

「朝日新聞」報導，第76屆札幌雪祭舉辦到本月11日，作為主要會場的大通公園，展示5座超過10公尺的巨型雪雕，包含為紀念重建滿60週年的福島縣會津若松市「鶴城天守閣」所打造的雪雕，以及北海道大學為慶祝自札幌農學校創校以來滿150週年，而製作的「古河講堂」造型雪雕。

今年冬天，包含札幌市在內的北海道石狩地區，降下紀錄性大雪。主辦單位為了迎接遊客，今年提供租借200支「防滑登山杖」，較去年多100支。

札幌電視台（STV）報導，大通會場展示的雪雕與冰雕達136座，其中較受矚目的作品包含美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊的日本球星大谷翔平與山本由伸造型的雕像。

另外，這次活動的作品也包含以2025年世界博覽會（大阪關西世博）吉祥物「脈脈」為原型的雪雕。一名來自東京的遊客表示，「喜歡脈脈造型的作品，因為去年前往大阪關西世博觀光後，就喜歡上脈脈」。

共同社中文網報導，約60座冰雕在展區之一的薄野會場亮相；位在札幌市東區的Tsudome會場則設有巨大雪滑梯。

札幌雪祭始於1950年，往年都會吸引約200萬國內外遊客到訪。

日本北海道冬季特色活動「札幌雪祭」4日在札幌市開幕，為期8天的活動展示210座大...
日本北海道冬季特色活動「札幌雪祭」4日在札幌市開幕，為期8天的活動展示210座大型冰雕與雪雕。歐新社

日本 大谷翔平 山本由伸

上一則

高市早苗成年輕人流行指標 搭熱潮衝刺眾議院大選

下一則

艾普斯坦醜聞衝擊 民調：挪威王儲妃恐當不成王后

延伸閱讀

棒球／攜手大谷翔平 山本由伸參戰經典賽 日本隊公布29人名單

棒球／攜手大谷翔平 山本由伸參戰經典賽 日本隊公布29人名單
MLB／提點小球員吃飽睡好長得高 山本由伸自嘲：我應該多睡一點

MLB／提點小球員吃飽睡好長得高 山本由伸自嘲：我應該多睡一點
MLB／世界大賽G3本在喝咖啡吃壽司 山本由伸還原18局大戰心境

MLB／世界大賽G3本在喝咖啡吃壽司 山本由伸還原18局大戰心境
MLB／大谷翔平入選世界明星隊 山本由伸遭排除有特殊原因

MLB／大谷翔平入選世界明星隊 山本由伸遭排除有特殊原因

熱門新聞

日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
圖為京都清水寺前遊客如織。(路透)

自肅訪日後中國團客驟減 日本觀光地私下鬆口氣

2026-01-28 15:05
圖為2025年北韓領導人金正恩(左三)帶著女兒金主愛(左二)出席在俄羅斯駐北韓平壤大使館舉行的慶祝俄羅斯勝利日。(路透)

金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金主愛 一度傳遭肅清

2026-01-29 23:20
英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02

超人氣

更多 >
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢

綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢
大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」
警臥底訪按摩院 59歲華女報價性服務300元

警臥底訪按摩院 59歲華女報價性服務300元
立春馬年太歲換人當 4生肖做2事擋血光之災

立春馬年太歲換人當 4生肖做2事擋血光之災