川普稱中國船艦圍繞格陵蘭 瑞典專家：影響力有限

中央社斯德哥爾摩4日專電
格陵蘭努克老港，一名男子佇立在懸掛格陵蘭國旗的旗桿旁。路透

美國總統川普宣稱格陵蘭周圍有許多中國船艦，因此美國為了國家安全必須取得格陵蘭。瑞典「國家中國問題研究中心」的分析指出，沒有證據證明中國戰艦在格陵蘭附近行動，中國在北極其他區域有更多活動，中國在格陵蘭的影響力相當有限。

瑞典國家中國問題研究中心（Swedish National China Centre）發表有關中國在格陵蘭影響力的研究結果，結果顯示中國目前在格陵蘭的影響力相當有限。

研究顯示，川普所稱的中國船艦圍繞格陵蘭的說法不正確，該中心的分析員安德森（Patrik Andersson）指出，沒有證據證明中國戰艦在格陵蘭附近行動，許多北歐外交官與軍事高層認為這個說法是毫無依據的。

安德森表示，中國的活動主要是在北極地區靠近俄國的區域，2022年起，兩國在北極海區域曾進行聯合軍事演習，也曾在白令海（Bering Sea）進行共同海上軍事演練，但這些行動都離格陵蘭很遠。

研究結果也指出，目前中國在格陵蘭的投資相當有限。雖然格陵蘭曾想引進中國投資當地基礎建設與礦業，但這些計畫都沒有成功。

2009年格陵蘭確立自治地位後，格陵蘭政府曾希望透過中國大型礦業投資發展更獨立的經濟，減少對丹麥的經濟依賴。尋求多元經濟來源被視為正式獨立的前提，格陵蘭也曾積極地與中國交流，吸引中國投資。

中國在格陵蘭有過幾個合作投資計畫，但最後都沒有實際開發。安德森分析主要原因包括缺乏基礎建設、技術困難、執行成本過高。

目前中國公司只剩下盛和資源（Shenghe Resources）透過持有澳洲公司股份在格陵蘭寬納斯特（Kuannersuit）的稀土計畫。但格陵蘭自治政府在2021年下令無限期暫停這項計畫。

來自美國與丹麥的政治壓力也讓中國在格陵蘭投資基礎建設的計畫受阻，例如2018年機場跑道的增建、新建機場計畫，丹麥透過支付一半以上的總開銷將中國投資排除在外。

俊安集團（General Nice）在2016年有意向丹麥政府承購格陵蘭島上一座廢棄的丹麥海軍基地，不過基於美國壓力，丹麥政府拒絕並將該海軍基地翻新重新啟用。

安德森分析，中國未來在格陵蘭投資的機會不大，就算格陵蘭續留丹麥王國，中國在格陵蘭投資基礎建設或重要礦產開發的機率都不高。原因包括格陵蘭高度的地緣政治風險讓中國公司卻步，以及美國與丹麥強烈反對。

安德森認為，格陵蘭在中國的北極戰略中不是最重要的，中國的北極戰略主要集中在開發俄國北極區域的能源以及「北方海路」（Northern Sea Route）的航運上。

雖然中國投資不太可能進入格陵蘭，但中國是格陵蘭重要的海產出口國，這項產業對格陵蘭來說相當重要，是格陵蘭希望可以與中國繼續維持的貿易關係。

格陵蘭 丹麥 瑞典

