印度立百病毒疫情各國憂心 世衛：傳播風險低

印度爆出兩個立百病毒（Nipah Virus）病例，由於致死率高，疫情引發全球關注。在收到印度通報後，世界衛生組織（WHO）今天表示，印度立百病毒疫情傳播屬於「低風險」狀態，不必針對旅行、貿易做出限制。

一名西孟加拉（West Bengal）首府加爾各答（Kolkata）的民眾今天告訴中央社記者，目前當地情況大致良好，疫情規模較小，雖然住家、辦公大樓外圍有零星清消過的痕跡，但街頭、購物中心等地，人潮聚集的情況並未明顯減少。

另一位加爾各答民眾接受中央社記者訪問時表示，立百病毒常年在孟加拉、印度出現，當地民眾其實見怪不怪，但她提醒，任何人到當地，應避免飲用的並非椰子汁，而是「生椰棗汁」，因為這種飲品在取得時，容易遭立百病毒宿主蝙蝠偷嚐，導致帶病毒的蝙蝠唾液混入，蝙蝠尿液也可能落入蒐集該飲品的容器，使得立百病毒跟著滲入。

這名加爾各答民眾也提到，除了避免飲用生椰棗汁，購買水果後，應該徹底清洗、削皮後再食用，以免將殘留在水果表面的立百病毒吃下肚。

醫界目前針對立百病毒患者，主要以提供支持性療法為主，感染後的致死率高達40%到75%。在印度南部爆出立百病毒疫情後，包括鄰國尼泊爾，東南亞的泰國、巴基斯坦，及台灣、韓國、香港等地都相繼提出因應措施，避免疫情擴散到當地。

根據中央社記者實地觀察與瞭解，在各國憂心忡忡之際，印度國內各地，甚至這次發生立百病毒疫情的西孟加拉，都不見緊張氣氛，也沒有太多積極的防疫措施，當地媒體也未如外國媒體重視這次的疫情。

在少數印度媒體的新聞露出中，有關立百病毒疫情的消息、數據十分混亂，印度衛生與家庭福利部（Ministry of Health and Family Welfare）因此做出說明，表示部分媒體的報導繪聲繪影，數據也不正確，自2025年12月至今，印度只通報兩起立百病毒確診病例，因此疫情「已及時控制」。

根據世界衛生組織官網發布的最新消息，沒有證據顯示印度立百病毒疫情，在人傳人上有增加的趨勢，「各個國家、區域，甚至全球的風險仍低。」

印度通報的兩個立百病毒確診病例，都是出現在西孟加拉，世衛表示，印度這波疫情的病例僅出現在西孟加拉當地，且患者出現症狀期間沒有旅遊史。

世衛的聲明提到，疫情擴散到印度其他邦或國際的可能性極低，在審視現有資料後，不建議對旅行、貿易施加任何限制。

印度 疫情 世衛

