我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

皇后區華裔17歲女高中生失聯 家屬緊急協尋

美將10經濟體列入匯率觀察名單 中台日韓均被納入

歐盟高層倡防務降低對美依賴 與北約秘書長現分歧

中央社巴黎29日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）。美聯社
歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）。美聯社

美國總統川普對歐洲態度強硬，激發歐洲重新思考戰略自主。但在軍事力量議題上，歐洲聯盟防務外交高層官員與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特出現顯著分歧。

政治新聞網站Politico報導，歐盟執行委員會防衛事務執行委員庫比柳斯（Andrius Kubilius）昨天在歐洲防衛局（European Defence Agency）成立21周年紀念會議上說：「我們如今活在力量即真理的世界。我們因應這個危險世界的答案是…歐洲獨立，歐洲自主。歐洲要為自我防衛承擔更多責任。」

庫比柳斯呼籲在北約建造「歐洲支柱」。歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）也警告，歐洲與美國當前狀況出現「結構性而非暫時性」轉變，「為了維持力量，北約必須更加歐洲化」。

他們的觀點與呂特（Mark Rutte）認為美國角色不可或缺的想法顯有不同。呂特26日說，當下重點在於把美國留在北約，「如果有人認為…歐盟或歐洲整體有能力在沒有美國的情況下捍衛自己，就繼續做夢吧」。

歐盟高層官員認為，美國不再是歐洲安全核心，歐洲必須利用自己的資源來打造自己的軍事力量，這也是歐洲防衛局的職責之一。

報導指出，庫比柳斯和卡拉斯都沒有特別提到川普，但川普近期多次強調，基於安全理由，美國必須控制丹麥自治領地格陵蘭島，川普的一連串表態也削弱了北約共同防禦條款，這些是歐盟目前最關切的問題。

卡拉斯說，美國仍是歐洲的夥伴和盟友，但「歐洲必須適應新現實，歐洲不再是華府的重心」。

報導中說，歐盟已與9國簽署防務合作協議，另也必須改革自身結構，讓歐盟更易協調行動。目前許多安全行動需要一致同意，這讓匈牙利等親俄國家握有否決權。卡拉斯說：「不能讓一個國家的否決權左右其他國家的政策。」

庫比柳斯指出，歐盟成員國須提高國防開支，並強化協調採購，以免浪費資金及加劇防務碎片化。美國是歐洲最大武器供應國，但歐洲正努力把更多國防開支留在境內，尤其是以歐盟經費資助的計畫。

庫比柳斯說，美國、俄羅斯和中國帶來的挑戰，意味著歐洲必須學會捍衛自己，「在巨人的世界裡，我們也必須成為巨人。一個提倡國際法及合作的溫和巨人。但也是一個強悍的巨人」。

歐盟 北約 川普

上一則

川普稱哈瑪斯將解除武裝 加薩和平協議關鍵

延伸閱讀

川普下令重開委內瑞拉空域 美航擬恢復飛往該國航班

川普下令重開委內瑞拉空域 美航擬恢復飛往該國航班
川普稱哈瑪斯將解除武裝 加薩和平協議關鍵

川普稱哈瑪斯將解除武裝 加薩和平協議關鍵
川普政府與以色列沙烏地官員談伊朗 增派軍艦赴中東

川普政府與以色列沙烏地官員談伊朗 增派軍艦赴中東
川普稱2月初宣布聯準會新主席 再批利率過高

川普稱2月初宣布聯準會新主席 再批利率過高

熱門新聞

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57

超人氣

更多 >
馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
好市多會員這10項福利 易被忽略

好市多會員這10項福利 易被忽略