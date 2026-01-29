英國首相訪中之際 AZ宣布將在中國投資150億美元

英國製藥巨頭阿斯特捷利康29日宣布，計畫於2030年前在中國投資150億美元，以擴大藥品生產與研發領域布局。路透

英國首相施凱爾 （Keir Starmer）訪問中國之際，英國製藥巨頭阿斯特捷利康今天宣布，計畫於2030年前在中國投資150億美元，以擴大藥品生產與研發領域布局，未來在中國的員工規模將超過2萬人。

綜合陸媒第一財經、界面新聞，阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）表示，最新的投資將充分發揮中國的科研優勢和先進製造能力，並依託中英醫療健康生態系統之間的協同合作，為中國及全球患者帶來先進創新療法。

報導說，這些投資將進一步深化AZ在中國研發布局，包括位於北京和上海的全球戰略研發中心，這些中心與500多家醫院合作，並在過去3年中主導了大量全球臨床試驗。同時，AZ將升級其位於無錫、泰州、青島和北京的生產基地，並適時宣布新建生產基地的計畫。透過這些投資，AZ在中國的員工規模將超過2萬人，並在整個醫療健康生態系統中創造數千個新工作。

AZ執行長索西歐（Pascal Soriot）表示，今天宣布的這筆重大投資，開啟了AZ在中國發展的新篇章。中國已成為科學創新、先進製造和全球公共衛生領域的重要力量。透過進一步擴展AZ在細胞治療、放射偶聯藥物等突破性療法的能力，AZ將為中國高品質發展作出更大貢獻，更重要的是，把下一代創新療法帶給更多患者。

報導稱，這項投資也將顯著增強AZ在細胞治療和放射偶聯藥物方面的能力，推動公司廣泛多元化產品管線發展，惠及癌症 、血液病和自身免疫性疾病等患者。AZ還將成為首家在中國擁有端到端細胞治療能力的跨國製藥企業。

報導提到，自2023年以來，AZ投資超過18億美元加碼中國製造，並計畫到2030年底推出20款全球創新藥。截至今年1月，AZ中國研發管線有超過200個專案，每年新增10至15個專案。