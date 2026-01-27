我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

義大利：冬奧維安不會看到美ICE街頭值勤

2025年加密洗錢820億美元 華語犯罪網絡崛起成主要推手

啟程訪中 英相：與習近平會晤 不會激怒川普

記者陳宥菘／即時報導
英國首相施凱爾27日啟程前往中國。(歐新社)
英國首相施凱爾27日啟程前往中國。(歐新社)

英國首相施凱爾27日啟程前往中國，這是自2018年以來英相首次訪中。施凱爾26日接受彭博社採訪表示，英國不必在美國和中國之間作選擇，他在與中國國家主席習近平會晤時，不會激怒美國總統川普或損害英美關係，並稱此行將為英國企業帶來重大機遇。

施凱爾將於28日至31日對中國進行正式訪問。

中國外交部發言人郭嘉昆表示，施凱爾將與習近平會面，並將造訪北京與上海。中方願與英方增進政治互信，深化務實合作，共同開啟中英關係健康穩定發展的新篇章。

訪中前夕，施凱爾接受彭博社採訪時，否認他是在以犧牲英美關係來強化與中國聯繫。

他說，自己經常被要求在國家之間作出選擇，但他不會這麼做，英國可在不激怒川普也不損害英美關係情況下與習近平會面。

施凱爾表示，英國與美國在商業、安全和防務領域保持著極為緊密關係，「同樣，如果無視中國這個世界第二大經濟體，以及其中蘊含的商業機會，那並不明智。」

中國商務部昨表示，施凱爾訪問期間，中方擬與英方簽署貿易投資合作文件，力爭打造中英經貿合作新增長點，推動中英經貿關係不斷邁上新台階。施凱爾將率50餘家英國大型企業高管和機構代表隨訪，涵蓋金融、醫藥、製造業、文化、創意等英國優勢領域。

▼收聽一洲焦點Podcast：

施凱爾 習近平 川普

上一則

伊朗血腥鎮壓逾6千死 國家貨幣里亞爾貶至新低

下一則

義大利：冬奧維安不會看到美ICE街頭值勤

延伸閱讀

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
張又俠落馬撼動中國政壇 習近平一尊地位不容挑戰

張又俠落馬撼動中國政壇 習近平一尊地位不容挑戰
共和黨內訌錄音流出 參議員諫言遭川普飆罵髒話

共和黨內訌錄音流出 參議員諫言遭川普飆罵髒話
施凱爾1/28起訪中 學者：不代表英中恢復戰略互信

施凱爾1/28起訪中 學者：不代表英中恢復戰略互信

熱門新聞

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57

超人氣

更多 >
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
圖輯／這波冬季風暴低溫恐持續至2月 民眾剷雪苦不堪言

圖輯／這波冬季風暴低溫恐持續至2月 民眾剷雪苦不堪言
華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照「防身」

華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照「防身」
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲