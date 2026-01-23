衛報：馬杜洛被捕前 委國現任臨時總統已承諾與美合作

我的頻道

中央社華盛頓23日綜合外電報導
委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez，左）和國會議長荷黑（Jorge Rodriguez，右）15日向國會發表年度報告。歐新社
英國「衛報」報導，美軍本月初擄走委內瑞拉前強人總統馬杜洛前，現任臨時總統羅德里格斯和她擔任國會議長的胞兄荷黑已承諾川普政府，一旦馬杜洛離開，他們將配合行事。

羅德里格斯（Delcy Rodriguez）原本擔任馬杜洛（Nicolas Maduro）的副總統，她5日宣誓就任代理總統。「衛報」（The Guardian）引述4名參與過高層級討論的人士報導，羅德里格斯兄妹先前透過中間人私下向美國和其中東盟邦卡達的官員保證，他們會對馬杜洛離開報以歡迎。

美國「邁阿密前鋒報」（Miami Herald）去年10月曾報導，羅德里格斯透過卡達向美方提議，一旦馬杜洛下台，由她出任過渡政府首腦；但相關協商未果。羅德里格斯與卡達執政家族有非常密切私交。

消息人士指出，美國官員與羅德里格斯的聯繫是從去年秋天開始，而在11月底美國總統川普（Donald Trump）與馬杜洛有過1通關鍵通話，當時川普堅持要他離開委內瑞拉遭拒。此後羅德里格斯與美方仍持續聯絡。

1名參與其中的美方人士透露，到了12月，羅德里格斯告訴美國政府她準備好了，「（她）表達『馬杜洛有必要離開』」。另1位熟悉內情的人士說，羅德里格斯當時表示，「無論後續如何，我都會合作」。

消息人士一致強調，羅德里格斯和其勢力強大的兄長荷黑（Jorge Rodriguez）雖承諾在馬杜洛下台後協助美國，但他們未同意積極協助推翻馬杜洛，因此並非兩人策劃對馬杜洛發動政變。

川普在美軍突襲帶走馬杜洛後數小時的發言，似乎證實這些聯繫。他當時告訴「紐約郵報」（New York Post），羅德里格斯也包括在計畫中，「我們和她談過好幾次，她了解」。

2名知情人士表示，川普的重要幕僚維持經常與羅德里格斯兄妹正式對談協調事務，包括每2週將美國的委內瑞拉人遣返回國的班機安排。

根據消息人士說法，去年10月時，即使最強烈反對馬杜洛政府的美方人士也開始不排斥與羅德里格斯合作，原因包括她承諾與美國石油公司合作，以及她認識美國石油業人士。

不過，羅德里格斯兄妹直到去年秋末才背著馬杜洛與美方真正展開協商。消息人士說，兩人雖提議配合川普政府，但羅德里格斯未答應主動背叛馬杜洛。1名知情官員表示：「她（羅德里格斯）害怕他（馬杜洛）。」

