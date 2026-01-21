阿蘇觀光直升機墜火山口 營運方：飛行員不魯莽

我的頻道

中央社東京21日專電
日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機失聯後，在阿蘇中岳第一火山口發現機體嚴重毀損，機上2名台灣觀光客與飛行員生死未卜。美聯社
日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機失聯後，在阿蘇中岳第一火山口發現機體嚴重毀損，機上2名台灣觀光客與飛行員生死未卜。美聯社

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機失聯後，在阿蘇中岳第一火山口發現機體嚴重毀損，機上2名台灣觀光客與飛行員生死未卜。營運該航班的匠航空代表森岡匠今天晚間在阿蘇市召開記者會。

熊本新聞報導，森岡表示，目前飛行員與乘客的安危仍無法確認。他指出，由於事故地點位於火山口附近，救援行動高度困難，相關作業進展有限，至今尚未掌握生還情況。

針對當時操控直升機的男性飛行員，森岡強調，該名飛行員曾在美國與日本擔任飛行教官，具備豐富經驗，平時重視安全、性格穩健，並未有魯莽操作的情形；他定期接受的一年兩次航空身體檢查，也未發現任何問題。

有關觀光飛行路線，森岡說明，公司一向避免直升機飛越火山口正上方，因為一旦發生狀況將難以應對，且從正上方飛行也無法讓乘客清楚觀賞火山景觀。

他表示，為了安全與觀賞效果，「能看到像是火山的火山」，通常會沿著火山口邊緣外側飛行，而且因為高度不夠會看不清楚，因此高度會高於火山外緣。

此外，森岡指出，事故發生當時仍有其他直升機在空中飛行，並未接獲能見度不良或濃霧等通報，研判當時視野狀況尚可。

受到這次事故影響，匠航空已暫停包括總部所在地岡山在內的5處營運。

另一方面，日本國土交通省表示，該架觀光直升機在火山口內被發現，已被認定為航空事故。運輸安全委員會已派遣2名航空事故調查官前往當地，展開事故原因調查。

