我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普邀多國加入「和平理事會」中國外交部證實獲邀

住中國、不定期返美「維持身分」 華人入境受驚嚇

熊本阿蘇火山直升機事故 目擊者：濃霧中聽到沉悶撞擊聲

記者張文馨／台北即時報導
日本熊本縣阿蘇火山發生直升機事故，現場目擊者分享事發當下狀況。(圖／受訪者提供)
日本熊本縣阿蘇火山發生直升機事故，現場目擊者分享事發當下狀況。(圖／受訪者提供)

日本熊本縣阿蘇火山發生直升機事故，機上疑似有2名台灣乘客。一名現場目擊者對本報系表示，現場有濃霧，看到該直升機以與往常更快的速度扎進火山口正上方的霧裡，2、3秒過後聽到不是很大的一聲撞擊聲，「很悶、有點像是從地底下傳來」，當時周圍的人都沒反應過來，他很快上前查看，但霧太大，什麼都沒有看到，不久後就看到兩輛救護車趕往火山口，推測是展開救援行動。

這名目擊者為居住在熊本當地的華人，帶團參觀阿蘇火山口。他說，阿蘇火山今天上午的霧很大，現場工作人員透露濃霧程度已接近關閉火山口的臨界點，當時現場遊客不到30人。

該目擊者表示，大約在上午11時10分到達事發區域，當他正帶著客人向上爬時，聽到直升機駛近，除了這架觀光直升機外，同時段也有其他直升機載著遊客在火山口附近遊覽。

當他跟客人介紹時，直升機從頭頂飛過，與往常相比更快的速度扎進了火山口正上方的霧裡，然後2秒到3秒後，就聽見並不是很大的「碰」的一聲，很悶、有點像從地底下傳來的聲音；事發當下，周圍人和工作人員都沒有在意，他和他的一名客人覺得很奇怪，快速跑到火山口旁邊觀望，但是因為霧太大，什麼都沒有看到。

目擊者轉述，當他們在火山山腰處的休息站吃飯時，聽到有兩輛救護車趕往火山口救援；他補充，近三年熊本發生兩起直升機事故，算上今天是第三起。

日本熊本縣阿蘇火山發生直升機事故，現場目擊者分享事發當下狀況。(圖／受訪者提供)
日本熊本縣阿蘇火山發生直升機事故，現場目擊者分享事發當下狀況。(圖／受訪者提供)
日本熊本縣阿蘇火山發生直升機事故，現場目擊者分享事發當下狀況。圖／受訪者提供
日本熊本縣阿蘇火山發生直升機事故，現場目擊者分享事發當下狀況。圖／受訪者提供

觀光 華人 日本

上一則

聯合國秘書長古特瑞斯重感冒 取消達沃斯論壇行程

下一則

敘利亞IS囚犯爆大規模越獄 庫德族媒體：1500人逃脫

延伸閱讀

機體嚴重毀損…阿蘇失聯觀光直升機已尋獲 搜救行動暫停明早重啟

機體嚴重毀損…阿蘇失聯觀光直升機已尋獲 搜救行動暫停明早重啟
日本熊本阿蘇觀光直升機失聯 載有2台灣旅客

日本熊本阿蘇觀光直升機失聯 載有2台灣旅客
川普將赴達沃斯世界經濟論壇 瑞士最高規格維安

川普將赴達沃斯世界經濟論壇 瑞士最高規格維安
彭佳嶼外海觀光船乘客心臟驟停 直升機「夾娃娃」高難度搶命

彭佳嶼外海觀光船乘客心臟驟停 直升機「夾娃娃」高難度搶命

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
日本外務省16日發布聲明指出，中國在中日之間的東海展開新的天然資源開發建設工程，東京已向中國提出「強烈抗議」。（路透）

中國東海啟動資源開發新建設工程 日本強烈抗議

2026-01-16 11:36

超人氣

更多 >
日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜
台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾
明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走