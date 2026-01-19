我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不明說是否動武奪格陵蘭 沒達協議必祭關稅

義大利時裝設計大師范倫鐵諾辭世 享壽93歲

英國不計畫就格陵蘭議題對美關稅報復 籲冷靜溝通

中央社倫敦19日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國首相施凱爾。歐新社
英國首相施凱爾。歐新社

美國總統川普揚言對抵制美國取得格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，包括英國。英國首相施凱爾今天表示，貿易戰對任何人都沒有好處，排除現階段祭出關稅手段回應美方威脅，並呼籲冷靜溝通解決問題。

不過，施凱爾（Keir Starmer）也提到，同盟能夠長久，有賴相互尊重和夥伴關係，「而不是壓力」。

施凱爾強調，對盟友動用關稅手段是「完全錯誤」的行為，這不是在盟友之間化解分歧的正確方式，而以格陵蘭的安全為由，試圖合理化「經濟施壓」，更是無濟於事。

既然反對美方對盟友祭出關稅懲戒，施凱爾說，他認為英國若以關稅手段回應美方、導致貿易戰，也會是錯誤的做法，且將損害英國民眾利益。

川普（Donald Trump）訂21日在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）發表演說，一般預料歐洲各國領袖屆時將透過與川普面對面溝通，尋求化解爭端。

施凱爾今天就格陵蘭議題舉行記者會，並在開場演說提到，他常與川普交談，他的團隊也「每天」與川普政府的「所有關鍵人物」接觸；成熟的盟友關係不是假裝分歧不存在，而是能以直接但尊重對方的方式處理分歧，並聚焦於成果導向。

施凱爾強調，處理像格陵蘭如此嚴肅的議題，正確的策略是盟友之間冷靜討論。他稱英國是「務實的國家」，尋求透過協議解決問題，重視實質的解決方案更甚於口號，因此不會耽溺於各種可能傷害英國民眾利益的政治作秀和口水。

不過，施凱爾也指出，「務實」不代表「消極以對」，重視夥伴關係也不意味英國就得拋棄應堅守的原則。為確保國家利益，英國在手段上可以務實，但在重要價值觀上態度堅定。

川普威脅就格陵蘭議題對英國在內的歐洲8國加徵關稅，在對立日益尖銳的英國政壇引發難得一見的團結一致，即便是慣於自我標榜與川普陣營「理念相近」的英國改革黨黨魁法拉吉（Nigel Farage），也表態反對美方主張。

施凱爾今天在記者會試圖在對美與對歐關係、以及避免進一步激怒川普與堅守核心原則之間取得平衡，並回擊部分人士批評英國政府對川普和美國過於軟弱、所謂的英美特殊友好關係不過是英方的一廂情願。

自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）昨天呼籲英國政府，取消預定4月啟程的國王查理三世（King Charles III）對美國是訪問。施凱爾今天在記者會未直接回應媒體相關提問，但強調「務實」策略的重要性。

施凱爾說，對美關係攸關英國的安全和經濟利益，政府有決心維持英美關係的強健並追求具體成果。

不過，施凱爾指出，有一個原則無法放棄，因為它攸關國際合作是否穩定和值得信賴。

他接著強調，只有格陵蘭和丹麥人民可以決定格陵蘭的政治地位，「我們會支持這項至關重要的基本權利」。

施凱爾另重申透過北大西洋公約組織（NATO）等「集體防衛」機制、「共同應對」安全挑戰的重要性，並指出英國等北約歐洲成員國正採取措施，強化格陵蘭的安全防衛，而美國也將在格陵蘭的安全防衛扮演核心角色。

格陵蘭是丹麥的自治領土。丹麥是北約成員國。

英國等部分北約歐洲成員國近日向格陵蘭部署軍事人員和裝備，以強化共同演訓和集體防衛，但川普質疑歐洲相關舉措意在「反美」。

今天記者會上，媒體詢問施凱爾，是否曾向川普澄清格陵蘭境內歐洲部隊的性質。施凱爾回應，他昨天與川普通話時，曾談及歐洲相關軍事部署，並向川普強調，歐洲會這麼做，正是為了協助保護格陵蘭免於俄羅斯侵害。

至於川普是否真會訴諸軍事手段強力取得格陵蘭，也就是不惜對北約歐洲成員國動武，施凱爾回應媒體詢問表示，他其實不認為川普真會這麼做，且問題應可透過溝通解決。

▼收聽一洲焦點Podcast：

施凱爾 川普 格陵蘭

上一則

義大利時裝設計大師范倫鐵諾辭世 享壽93歲

下一則

西班牙南部列車相撞 地方官員：增至40人喪命

延伸閱讀

面對川普關稅威脅 歐盟：對話優先但備妥反制措施

面對川普關稅威脅 歐盟：對話優先但備妥反制措施
川普欲掌控格陵蘭 前副手潘斯等共和黨人表不滿

川普欲掌控格陵蘭 前副手潘斯等共和黨人表不滿
格陵蘭狗拉雪橇賽主辦方：川普特使觀賽邀請已撤銷

格陵蘭狗拉雪橇賽主辦方：川普特使觀賽邀請已撤銷
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54

超人氣

更多 >
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
江西「殺豬宴」失控 5萬人蹭飯如喪屍 廚師護鍋蓋仍保不住紅燒肉

江西「殺豬宴」失控 5萬人蹭飯如喪屍 廚師護鍋蓋仍保不住紅燒肉
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平