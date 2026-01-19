面對川普關稅威脅 歐盟：對話優先但備妥反制措施

我的頻道

中央社布魯塞爾19日綜合外電報導
在美國總統川普揚言為格陵蘭僵局對歐洲國家加徵關稅後，歐盟今天表示希望與美國對話，但若有必要也準備好採取反制措施。

法新社報導，川普（Donald Trump）本月17日矢言，除非美國取得格陵蘭，否則將對丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、瑞典等歐盟成員以及英國、挪威徵收額外關稅，此舉撼動歐洲。

歐盟27國領導人22日晚間將在布魯塞爾召開緊急峰會，商討如何應對這場多年來對跨大西洋關係最嚴峻的危機之一。

歐盟貿易事務發言人吉爾（Olof Gill）指出：「我們的首要之務是對話，而非升高情勢。最負責任的領導方式有時是保持克制。」

吉爾表示，歐盟持續與美國在各層級進行溝通。

他告訴記者：「我們努力保持冷靜、堅定、嚴肅且負責的態度，因為我們認為這才是領導層應有的樣貌。」

不過他也強調：「如果（美國）威脅的關稅真的實施，歐盟也有相應措施，並準備好做出回應。」

如果川普拒絕讓步，歐盟正考慮不同對策，包括暫停去年和美國達成的現行關稅協議。

其次，歐盟目前暫緩至2月初、針對價值930億歐元自美國進口商品的關稅也可能正式生效。

第三，如果情勢仍未改變，歐盟將啟動包括俗稱「火箭砲」（bazooka）的反脅迫機制在內等多種手段。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的幕僚透露，若川普履行關稅威脅，他將要求歐盟啟動這項目前未曾動用的機制反擊華府。

吉爾談到：「人們問我，這項反脅迫機制是否重新擺上檯面？其實它一直都是選項之一。」

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

