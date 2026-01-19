西班牙交通部長認了…高鐵相撞「2點超詭異」專家也不解

西班牙南部18日晚間兩列高鐵脫軌相撞，造成至少21人死亡、100人受傷，這是西班牙自2013年來最嚴重的列車出軌事故。（路透）

西班牙南部18日晚間兩列高鐵 脫軌相撞，造成至少21人死亡、100人受傷，這是西班牙自2013年來最嚴重的列車出軌。西班牙交通部長普恩特表示，事故地點位於筆直且才全面翻新鐵軌的路段，首列出軌列車車齡很短，整起事故「極其詭異」，當局諮詢過的多位專家百思不得其解。

美聯社報導，這起事故發生在哥多華省，當日晚間7時45分左右，一輛由馬拉加北上馬德里的高鐵出軌後衝入對向車道，撞上由馬德里前往韋爾瓦的南下列車，後者也因而脫軌，造成一名司機在內至少21人罹難。搶救持續至深夜，死傷人數恐再上修。

法新社報導，西班牙交通部長普恩特（Oscar Puente）表示，事故發生在一處筆直路段，且該路段軌道於去年5月全面翻新，最先脫軌的列車車齡短，「幾乎是新的」，這起事故「極其詭異」，交通部諮詢專家都深感不解。

BBC指出，當局尚未公布事故原因，調查料將至少在一個月後才能釐清事發經過。

普恩特並透露，若先脫軌的列車未撞上反向列車， 或許就不會造成人員死亡。

北上馬德里的列車由義大利 私人鐵路營運商Iryo營運，車上約300名乘客，往韋爾瓦的列車由西班牙國家鐵路Renfe營運，約有100名乘客。

西班牙擁有歐洲規模最大的高速鐵路網，專用軌道總長超過3000公里，連結馬德里、巴塞隆納、塞維亞、瓦倫西亞與馬拉加等主要城市。

法新社指出，西班牙北部2013年曾發生高鐵出軌，造成80人罹難、超過140人受傷，那是西班牙自1944年以來最嚴重的列車脫軌事故。