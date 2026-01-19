我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遇ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎? 國安部:不能

川普：諾委會讓他看清談格陵蘭不必只講和平

西班牙交通部長認了…高鐵相撞「2點超詭異」專家也不解

編譯盧思綸／即時報導
西班牙南部18日晚間兩列高鐵脫軌相撞，造成至少21人死亡、100人受傷，這是西班牙自2013年來最嚴重的列車出軌事故。（路透）
西班牙南部18日晚間兩列高鐵脫軌相撞，造成至少21人死亡、100人受傷，這是西班牙自2013年來最嚴重的列車出軌事故。（路透）

西班牙南部18日晚間兩列高鐵脫軌相撞，造成至少21人死亡、100人受傷，這是西班牙自2013年來最嚴重的列車出軌。西班牙交通部長普恩特表示，事故地點位於筆直且才全面翻新鐵軌的路段，首列出軌列車車齡很短，整起事故「極其詭異」，當局諮詢過的多位專家百思不得其解。

美聯社報導，這起事故發生在哥多華省，當日晚間7時45分左右，一輛由馬拉加北上馬德里的高鐵出軌後衝入對向車道，撞上由馬德里前往韋爾瓦的南下列車，後者也因而脫軌，造成一名司機在內至少21人罹難。搶救持續至深夜，死傷人數恐再上修。

法新社報導，西班牙交通部長普恩特（Oscar Puente）表示，事故發生在一處筆直路段，且該路段軌道於去年5月全面翻新，最先脫軌的列車車齡短，「幾乎是新的」，這起事故「極其詭異」，交通部諮詢專家都深感不解。

BBC指出，當局尚未公布事故原因，調查料將至少在一個月後才能釐清事發經過。

普恩特並透露，若先脫軌的列車未撞上反向列車， 或許就不會造成人員死亡。

北上馬德里的列車由義大利私人鐵路營運商Iryo營運，車上約300名乘客，往韋爾瓦的列車由西班牙國家鐵路Renfe營運，約有100名乘客。

西班牙擁有歐洲規模最大的高速鐵路網，專用軌道總長超過3000公里，連結馬德里、巴塞隆納、塞維亞、瓦倫西亞與馬拉加等主要城市。

法新社指出，西班牙北部2013年曾發生高鐵出軌，造成80人罹難、超過140人受傷，那是西班牙自1944年以來最嚴重的列車脫軌事故。

高鐵 義大利

上一則

高市早苗：日中關係立場不變 不預判選舉結果影響

延伸閱讀

西班牙2列高鐵相撞 已知21死100傷 車體變形救援難

西班牙2列高鐵相撞 已知21死100傷 車體變形救援難
賭城高鐵工期跳票 奧運前通不了車

賭城高鐵工期跳票 奧運前通不了車
西班牙老翁推亡妻過安檢 機場人員察覺「1異狀」攔下

西班牙老翁推亡妻過安檢 機場人員察覺「1異狀」攔下
西班牙2高鐵相撞至少21死100傷 車廂遭拋出鐵軌 駭人現場曝光

西班牙2高鐵相撞至少21死100傷 車廂遭拋出鐵軌 駭人現場曝光

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54

超人氣

更多 >
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠一曲「Golden」登國際舞台

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠一曲「Golden」登國際舞台
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
江西「殺豬宴」失控 5萬人蹭飯如喪屍 廚師護鍋蓋仍保不住紅燒肉

江西「殺豬宴」失控 5萬人蹭飯如喪屍 廚師護鍋蓋仍保不住紅燒肉
紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE