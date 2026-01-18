義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

北極資源豐沛，成為美、歐、中俄角力熱點。義大利 16日公布全新「北極政策」戰略，強調北極應是歐盟與北約「優先事項」，須積極應對中俄聯盟在北極擴張。不過對於歐洲多國為嚇阻美國派兵到格陵蘭 演習，義大利無意跟進。

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）、國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）16日共同發表一份「北極政策」，正在日本訪問的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也跨海發表書面聲明，強調北極是戰略要地，攸關經濟、環境、科研、能源、國防，現今比以往任何時刻都更重要。

針對美國揚言有意接管格陵蘭，英國、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威及瑞典宣布派遣軍事人員參與「北極耐力」（Arctic Endurance）演習。法、德各自派兵15人、13人到格陵蘭演習，不過義大利無意跟進。義國防長克羅塞托今天在記者會直言回應，「派15名士兵去格陵蘭島做什麼？聽起來像是一次旅行。」

克羅塞托在記者會中表示，俄羅斯 在北極地區擁有最大的軍事存在。或許一旦烏克蘭戰爭結束，俄羅斯大部分軍事資源就會轉移到這一地區，「北約也在轉移，正將所有軍事政策向到北極區域靠近。」

克羅塞托強調，氣候變遷將在北極地區開闢新交通路線，這可能影響蘇伊士運河40%至50%的運量，「義大利必須在北極保持存在，必須掌握這條未來路線，必須在這個日益重要的區域保持經濟、商業、科學研究乃至軍事存在。」

「北極政策」文件首先綜覽近期北極重要議題，包括俄羅斯入侵烏克蘭後，北極面臨軍事化危機，尤其中俄聯盟在北極地區緊密合作。加上美國在格陵蘭問題上的立場，讓北極成為國際競爭焦點。

文件提出義大利對北極的觀點，認為北極兼具雙重面向，在「全球性」部分，氣候變遷影響全世界，科學研究應尋求各國共同合作，「地方性」部分則決定區域內400萬居民的生活，如何兼顧經濟發展與環保，需要符合當地居民的期待。

文件指出，鑑於北極是大國競爭舞台，義大利軍隊將在歐盟與北約框架下，為集體防禦做出貢獻，發展在極端環境下的作戰能力，支持國家民間科學活動。特別在國防航太領域，義大利參與多項衛星通訊與觀測計畫。