我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幕後／賴清德督軍 關稅揭曉日直至清晨未闔眼

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普關稅施壓格陵蘭議題 芬蘭總統緊急應對

中央社赫爾辛基17日專電
芬蘭總統史塔布(中)。(歐新社)
芬蘭總統史塔布(中)。(歐新社)

美國總統川普今天宣布，將對芬蘭等8個歐洲國家加徵進口關稅。據赫爾辛基日報（Helsingin Sanomat）報導，芬蘭總統史塔布隨即召開緊急外交安全政策會議研商對策。

川普（Donald Trump）在社群媒體表示，2月1日起對丹麥、挪威、瑞典、芬蘭、法國、德國、英國與荷蘭課徵10%關稅，6月起稅率將增至25%，直到美方掌控格陵蘭（Greenland）。他指控這些國家在格陵蘭問題上「玩危險遊戲」。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）與川普互動熱絡，去年3月在川普的海湖莊園（Mar-a-Lago）打高爾夫後建立深厚私誼，川普甚至稱史塔布為「非常好的朋友」，兩人經常通話討論烏克蘭與歐洲情勢。

史塔布1月4日曾在社群媒體X平台發文寫道：「只有格陵蘭與丹麥能決定自己的未來」，並強調芬蘭支持丹麥。此舉讓史塔布成為第一批公開力挺丹麥的歐洲領袖，如今反被列入增稅名單。

因應丹麥請求，北大西洋公約組織（NATO）盟國調度兵力前往格陵蘭，芬蘭16日決議派駐2名軍官，其任務是蒐集資訊，作為後續訓練評估參考。

丹麥與格陵蘭稍早爆發大規模抗議，反對川普併吞意圖。格陵蘭表態希望繼續留在丹麥、歐盟與北約組織。

丹麥 格陵蘭 川普

上一則

梅洛尼訪日追星 與「北斗神拳」作者合影掀熱議

延伸閱讀

貼紙遮住國家公園年票川普像 「恐被視為無效證件」

貼紙遮住國家公園年票川普像 「恐被視為無效證件」
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
反對川普接管格陵蘭 數千人哥本哈根走上街頭

反對川普接管格陵蘭 數千人哥本哈根走上街頭
伊朗最高領袖：徹底擊潰煽動叛亂者 川普應對傷亡負責

伊朗最高領袖：徹底擊潰煽動叛亂者 川普應對傷亡負責

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
在伊朗德黑蘭，許多哀悼者11日抬著棺木，為在抗議活動中喪命的安全部隊成員及平民舉行葬禮遊行。路透

伊朗鎮壓示威者恐已6千死 社群影片揭屍體成堆

2026-01-12 13:56

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議
華女購買百萬房產 被騙50多萬首付款 因疏忽這些細節？

華女購買百萬房產 被騙50多萬首付款 因疏忽這些細節？
2026年「夢想成真」12星座排行榜 摩羯姻緣有望、射手有意外收入

2026年「夢想成真」12星座排行榜 摩羯姻緣有望、射手有意外收入
美國好市多年貨滿滿 這款鳳梨酥「值得買嗎？」掀華人討論

美國好市多年貨滿滿 這款鳳梨酥「值得買嗎？」掀華人討論