加拿大總理：要向中國學習 共建供應鏈

加拿大總理卡尼16日晚間出席中國—加拿大貿易與投資晚宴時指出，為了打造具有競爭力的本土電動車產業，加拿大要向中國學習並共建供應鏈。（路透）

加拿大 將給予中國電動汽車每年4.9萬輛的配額，配額內享受6.1%的最惠國關稅待遇，配額數量將按一定比例逐年增長。加拿大總理卡尼 16日晚間出席「中國—加拿大貿易與投資晚宴」時表示，相關安排將為加拿大人民帶來更多利多。

新華社16日報導，卡尼表示，在電動車領域，中國的實力舉世矚目、毋庸置疑。中國的電動汽車兼具性價比、能效與創新優勢，在全球首屈一指。為了打造具有競爭力的本土電動汽車產業，加拿大要向中國學習並開展合作，與中國協同共建供應鏈。這將充分釋放雙方合作潛力，並降低加拿大人民消費成本。

加拿大前任政府曾宣布自2024年10月1日起對中國電動汽車加徵100%附加稅。加方此次對中國電動汽車對加出口有關措施作出積極調整，也代表加方朝著正確方向邁出了積極一步。

「過去幾年，加中兩國的雙邊關係確實面臨諸多挑戰」，卡尼坦言，面對全球性變革和不確定性，沉溺過去不是應對之策。「以此訪為契機，加中雙方推進構建新型戰略夥伴關係。」

中國國務院 副總理何立峰16日晚間出席貿易與投資晚宴致詞時指出，中加雙方應該堅持互相尊重、和平共處、合作共贏、相互成就，共同推動雙邊經貿關係，穩定、健康、可持續發展。中國正堅定不移擴大高水準對外開放，不斷發展新質生產力，願與包括加方在內的世界各國，共創合作新局面。