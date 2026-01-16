人權團體：伊朗政府暴力鎮壓下 示威潮已減弱

德黑蘭民眾16日在一家超市購物。（新華社）

根據人權團體和智庫機構觀察，在伊朗 當局切斷網路和鎮壓行動造成數千人喪生後，伊朗人民近來一波挑戰神權體制的大規模抗議行動已減弱。

法新社報導，美國揚言可能對伊朗採取新一輪軍事行動，目前看似暫時緩和下來。一名沙烏地阿拉伯官員透露，波斯灣盟國已說服美國總統川普 （Donald Trump）給德黑蘭政府「一次機會」。

伊朗這波示威於去年12月28日爆發，最初是民眾抗議本國幣里亞爾（rial）劇貶，隨後擴大為更大規模抗議行動，甚至出現推翻神權政體的訴求。

隨著抗議行動升高，伊朗政府於8日切斷全國網路與國際通訊，迄今超過1周。行動人士認為此舉旨在掩蓋鎮壓規模。

緊盯伊朗示威的華府智庫「戰爭研究所」（ISW）說，伊朗政府的鎮壓「似乎暫時壓制住示威活動」，但「該政權難以長久維持對安全部隊的大規模調動，因此抗議隨時可能捲土重來。」

美國白宮 昨天表示，在川普施壓下，伊朗已暫停對800名抗議者執行處決。川普曾揚言將因伊朗血腥鎮壓示威者，對伊朗採取軍事行動，但波斯灣盟國似乎讓他改變主意。

伊朗首都德黑蘭（Tehran）若干居民告訴路透社，斷網導致消息傳遞受限，自11日來首都氣氛轉為平靜，並表示市區上空有無人機巡航，昨天和今天不見民眾上街抗議跡象。

伊朗庫德族人權團體Hengaw也向路透社表示，11日以來未看到新的抗議群眾，「我們的獨立消息來源證實，曾爆發示威的城市和鄉鎮，以及過去未出現大規模抗議的部分地點，現在都有重兵把守和安全部隊進駐」。

靠近裏海的一座伊朗濱海城市中，居民透露當地街道同樣平靜。

總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）估算，死亡人數自14日以來沒有大幅變動，目前累計2677人，包含2478名抗議群眾和另外163名被視為與政府相關的人士。

路透社無法獨自核實HRANA統計的死亡人數。