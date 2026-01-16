我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天冷當心「耳中風」 突發性聽力損失72小時是關鍵

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

南韓民調：民眾對高市早苗好感度超美中領袖 最討厭普亭

中央社首爾16日綜合外電報導
日本首相高市早苗（右）日前與南韓總統李在明（左）在奈良會談後，一起打鼓合奏K-pop神曲。（路透）
日本首相高市早苗（右）日前與南韓總統李在明（左）在奈良會談後，一起打鼓合奏K-pop神曲。（路透）

南韓一項民意調查詢問全國1000位民眾對美國、日本、中國和俄羅斯領導人的看法，結果顯示，在這些國家的領袖當中，民眾對日本領導人好感度最高。

國營廣播電視公司南韓放送公社（KBS）報導，根據蓋洛普南韓（Gallup Korea）13日至15日進行的民調，22%受訪者對日本首相高市早苗抱持正面看法，59%則抱持負面看法。

中國國家主席習近平在這項民調中好感度為21%，抱持負面看法的比率為66%。

19%受訪者對美國總統川普看法正面，71%看法負面。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）排名墊底，僅有6%對他抱持好感，負面觀感的比率高達84%。

相較於去年8月的相同調查，川普好感度下滑5個百分點，習近平則上升11個百分點。

報導指出，習近平在2、30歲年齡層受訪者中好感度不如川普和高市早苗。在自認政治立場保守的南韓民眾當中情況相同。

自認政治立場進步的受訪者當中，對川普和普亭的負面評價均高達88%左右。

另外，針對美國近期抓捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的軍事行動，54%受訪者認為那是對這個南美國家主權不可接受的侵犯，34%則認為是打擊犯罪、維護美國國家利益的正當行動。

這次調查針對18歲以上成年人進行，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.1個百分點。

川普 南韓 習近平

上一則

地緣政治緊張 馬克宏欲加速重新武裝但預算案卡關

下一則

人權團體：伊朗政府暴力鎮壓下 示威潮已減弱

延伸閱讀

伊朗取消大規模處決 川普致謝並暫緩軍事介入

伊朗取消大規模處決 川普致謝並暫緩軍事介入
中東情勢緊張 克宮：普亭與伊朗及以色列領袖通話

中東情勢緊張 克宮：普亭與伊朗及以色列領袖通話
日經：中國施壓日本招反效果 高市早苗人氣不減反增

日經：中國施壓日本招反效果 高市早苗人氣不減反增
梅洛尼曬與高市早苗AI漫畫照 肩並肩展現好感情

梅洛尼曬與高市早苗AI漫畫照 肩並肩展現好感情

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」

好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
去年訪美遊客跌6% 這幾國觀光客大減

去年訪美遊客跌6% 這幾國觀光客大減