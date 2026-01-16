我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬查多轉送諾貝爾獎章給川普引批評…今日你應知道5件事

鐵鏽地帶小鎮擊敗佛州 躍全美最佳退休地第2名

菲律賓官員臉書貼習近平漫畫照 中國駐菲使館抗議

中央社馬尼拉16日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）。美聯社
菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）。美聯社

中國駐馬尼拉大使館今天針對菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉，在社群媒體上發布含有中國國家主席習近平漫畫形象的貼文，提出外交抗議。

法新社報導，塔瑞耶拉（Jay Tarriela）自上周以來與中國大使館官員，因南海爭議問題在網路上隔空交鋒。

南海是極具戰略價值的水域，北京聲稱對該海域擁有歷史權利，但國際仲裁已裁定中方聲稱毫無法律依據，中國與菲律賓之間的船隻也在這裡多次發生衝突。

塔瑞耶拉14日在臉書貼文中，附上一張自己發表演說的照片，背景是一幅以「為什麼中國持續霸凌？」為標語的習近平漫畫形象組圖。

中國大使館今天發聲明，強烈抨擊這則貼文是「攻擊和抹黑中國領導人」。

聲明中說，此舉「嚴重侵犯中國政治尊嚴」，並批評這是「赤裸裸的政治挑釁，已經越過紅線」。

對此，塔瑞耶拉今天回應，中國的抗議是「企圖模糊焦點，轉移外界對中國在西菲律賓海（West Philippine Sea）反覆採取侵略及非法行動的關注」，他以菲律賓人對菲國西側海域的稱呼來形容這片爭議水域。

塔瑞耶拉表示，「如果中國大使館反對無論是合法的公眾討論甚至是諷刺手法，來揭露這些違法行為的圖像或表達方式，只說明中國對真相被揭發感到不安」，並批評中國的回應是「試圖恐嚇」。

大使館 習近平 社群媒體

上一則

梅洛尼曬與高市早苗AI漫畫照 肩並肩展現好感情

下一則

馬查多轉送諾貝爾獎章給川普引批評…今日你應知道5件事

延伸閱讀

習近平會見加拿大總理卡尼：雙方都應尊重彼此主權和領土完整

習近平會見加拿大總理卡尼：雙方都應尊重彼此主權和領土完整
接受18國使節遞國書 習近平：讓世界重回叢林法則不得人心

接受18國使節遞國書 習近平：讓世界重回叢林法則不得人心
中國巨型使館建案惹議之際 英外交大臣表態擬訪中

中國巨型使館建案惹議之際 英外交大臣表態擬訪中
學者估習近平健康狀況曾不佳 明年21大應可順利續任

學者估習近平健康狀況曾不佳 明年21大應可順利續任

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27

超人氣

更多 >
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」

好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人