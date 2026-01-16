我的頻道

前亞州聯邦參議員席納瑪遭控與保鑣搞婚外情被提告

馬查多轉送和平獎章給川普 學者批不尊重諾貝爾獎

中央社斯德哥爾摩16日專電
諾貝爾和平獎得主馬查多（右）15日前往白宮，將她的諾貝爾和平獎獎章獻予美國總統川普（左）。歐新社
諾貝爾和平獎得主馬查多（右）15日前往白宮，將她的諾貝爾和平獎獎章獻予美國總統川普（左）。歐新社

諾貝爾和平獎得主馬查多15日前往白宮，將她的諾貝爾和平獎獎章獻予美國總統川普，引起挪威各界強烈批評，挪威奧斯陸大學教授馬特拉利表示，此舉對諾貝爾獎十分不尊重也非常悲哀。

委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）15日前往白宮，將她的諾貝爾和平獎獎章獻予川普（Donald Trump），並在個人社群上轉發她獻獎給川普的合照。獎章裱框裡的獻詞寫著：「獻給川普總統，感謝您在以實力促進和平、推進外交以及捍衛自由與繁榮方面展現的卓越領導力。」

川普在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）上表示，「瑪莉亞（指馬查多）將她的諾貝爾和平獎獻給我，以感謝我所做的努力。這是彼此尊重的美好舉動。謝謝你，瑪莉亞！」

馬查多的舉動引起挪威國內強烈反應，奧斯陸大學（University of Oslo）國際政治教授馬特拉利（Janne Haaland Matlary）對挪威廣播公司（NRK）表示，這是前所未聞的事，馬查多對諾貝爾和平獎一點尊重都沒有。

她說，這是毫無意義的舉動，因為獎是不能轉讓的，榮耀來自於獲獎這件事而不是獎章本身，她認為馬查多的行為是很悲哀的。

馬特拉利強調，這不是針對川普這個人，而是原則問題，這個動作對諾貝爾委員會與諾貝爾和平獎完全不尊重。她批評馬查多把諾貝爾和平獎當作貨品，拿來跟川普做交易取得自己在委內瑞拉的影響力。

奧斯陸前市議員約翰森（Raymond Johansen）表示，馬查多的舉動會傷害諾貝爾委員會與和平獎的名聲，他說這對世界最受認可且最重要的獎項來說是難以想像的羞辱，這也讓和平獎政治化，有可能會讓反和平獎合理化。

然而也有專家認為，馬查多的舉動並不令人意外，因為在發表得獎感言時，她就已經表示將這個獎獻給川普。而她試圖影響川普支持委內瑞拉的反對黨進行民主改革並釋放政治犯，也不見得是壞事。

挪威諾貝爾協會（Norwegian Nobel Institute）表示，諾貝爾獎不得轉讓、分享或撤回。奧斯陸大學政治學教授布爾（Benedicte Bull）表示，儘管馬查多將諾貝爾和平獎用於政治交換，她是2025年和平獎得主這個事實不會改變。

維基解密創辦人阿桑吉（Julian Assange）去年12月曾向瑞典經濟犯罪局（Swedish Economic Crime Authority）、戰爭犯罪局（Swedish War Crimes Unit）檢舉30名諾貝爾獎基金會領導階層等相關人士，頒發諾貝爾和平獎給馬查多，涉嫌嚴重挪用資金罪、協助戰爭罪與反人類罪，以及資助侵略罪。他呼籲瑞典當局應該對此進行調查，並暫停發放獎金給馬查多。

諾貝爾獎 川普 挪威

