中加總理會談簽署多項合作文件 未提調降關稅

中央社台北15日電
中國國務院總理李強（右）15日在北京與加拿大總理卡尼（左）舉行會談。美聯社
中國國務院總理李強（右）15日在北京與加拿大總理卡尼（左）舉行會談。美聯社

中國國務院總理李強下午在北京與加拿大總理卡尼舉行會談。李強表示，站在新的起點上，中方願與加方加強對話溝通，不斷拓展務實合作；卡尼也強調願與中方加強各領域對話合作。雙方並見證中加簽署經貿、能源等多項合作文件。

不過針對外界關注兩國是否能達成互相調降關稅的共識，中加雙方會後發布的新聞稿皆未提及，顯示談判尚在進行。卡尼明天將會見中國國家主席習近平。

據中國外交部發布，李強15日下午在北京人民大會堂舉行儀式，歡迎卡尼（Mark Carney）對中國進行正式訪問。隨後，雙方舉行會談。

李強表示，在雙方共同努力下，中加關係實現轉圜，受到兩國各界普遍歡迎。站在新的起點上，中方願與加方堅持戰略夥伴定位，加強對話溝通，增進政治互信，尊重彼此核心利益，求同存異、聚同化異，不斷拓展務實合作，為兩國發展增添更多動力。

他說，中方願與加方加強發展戰略對接，繼續恢復和推進各領域各層級交往，「用好兩國政府間經貿、科技、農業等對話機制」，促進雙邊貿易穩定增長，提升貿易便利化水準，深化清潔能源、數位技術、現代農業、航空航太、先進製造、金融等領域合作，培育更多新的經濟增長點。

李強並表示，中方歡迎更多加拿大企業來中國投資，希望加方為赴加投資的中國企業提供公平、非歧視的營商環境。

據發布，會談後，兩國總理共同見證簽署經貿、海關、能源、建築、文化、公共安全等多項合作文件。

據加拿大總理官網發布，卡尼與李強討論了全球經濟的變化，包括影響國際貿易和全球供應鏈的挑戰，以及加中兩國合作的機會。為此，他們對簽署一系列涵蓋能源、打擊犯罪、現代木結構建築、文化、食品安全以及動植物健康等領域的諒解備忘錄表示歡迎，這些備忘錄為加中建立新的戰略夥伴關係奠定了基礎。

卡尼強調了兩國加強貿易和投資的機遇，並指在能源和農業領域存在更大的合作潛力。雙方對在經濟金融、能源、安全、文化和人文交流等多個領域重啟雙邊合作表示歡迎。

加媒環球郵報（The Globe and Mail）報導，根據卡尼訪問北京期間達成的協議，加拿大預計將增加石油、天然氣和鈾對中國出口，將歡迎中國在能源、農業和消費品等領域進行投資。

不過，中加今天會後發布的新聞稿，皆未提及調降關稅。

報導提到，加中之間的一個主要摩擦點是渥太華對中國製造的電動車徵收100%的關稅，該關稅於2024年生效；以及北京對加拿大油菜籽、海鮮和其他農產品徵收的報復性關稅。

當被問及是否對中國降低關稅的協議持樂觀態度時，加拿大外長安南德（Anita Anand）14日在北京表示，「對話富有成效，談判仍在繼續……未來幾天我們將繼續努力」。

卡尼 李強 加拿大

