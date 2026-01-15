我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力

國際太空站首次因醫療因素進行撤離…今日你應知道5件事

德黑蘭重開空域 歐洲航空公司持續避開伊朗伊拉克

中央社倫敦15日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐洲航空公司如匈牙利廉航威茲航空(圖)，以及德國漢莎航空、英國航空15日避開伊拉克和伊朗空域，改經阿富汗和中亞，以降低伊朗和中東地緣政治動盪帶來的風險。示意圖。路透
歐洲航空公司如匈牙利廉航威茲航空(圖)，以及德國漢莎航空、英國航空15日避開伊拉克和伊朗空域，改經阿富汗和中亞，以降低伊朗和中東地緣政治動盪帶來的風險。示意圖。路透

據航班追蹤網站，歐洲航空公司如匈牙利廉航威茲航空，以及德國漢莎航空、英國航空今天避開伊拉克和伊朗空域，改經阿富汗和中亞，以降低伊朗和中東地緣政治動盪帶來的風險。

路透報導，美國和伊朗可能爆發軍事衝突的疑慮導致伊朗昨天一度關閉空域，將近5小時後重新開放，多家航空公司被迫取消、改道或延誤航班。但是根據航班追蹤網站Flightradar24，即使空域重新開放，包括新加坡航空（Singapore Airlines）、途易航空（TUI Airline）在內不少航空公司仍持續採用替代航線。

過去兩年許多西方航空公司已調整中東航線，即使阿富汗持續由塔利班（Taliban）掌權，多家業者仍選擇飛越阿富汗，以避開其他更動盪的衝突區。

在漢莎航空（Lufthansa）調整中東航班運作以因應區域緊張局勢升級之後不久，德國政府昨天發布新指令，提醒國籍航空公司應避免進入伊朗空域。

威茲航空（Wizz Air）發言人今天表示：「我們避開伊拉克和伊朗空域，因此從杜拜和阿布達比起飛的部分西向航班須在賽普勒斯拉納卡（Larnaca）或希臘第撒隆尼基（thessaloniki）加油和更換機組人員。」

國際航空集團（IAG）旗下英國航空（British Airways）發言人則指出，英國航空飛巴林所有航班至1月16日為止全面取消。

荷蘭皇家航空（KLM）發言人表示：「為預防起見，KLM目前已避開我們原本就很少使用的伊朗空域。因此，昨晚伊朗空域關閉並未對我們營運造成影響。」

芬蘭航空（Finnair）今天告訴當地媒體，旗下航班已經停止途經伊拉克空域，改由飛越沙烏地阿拉伯前往杜哈和杜拜。芬蘭航空基於安全考量而持續避開伊朗、敘利亞和以色列空域。

諸如瑞恩航空（Ryanair）等公司近數月已調整航線，遠離中東地區。法國航空（Air France）在內多家業者則長期避開伊朗空域。

伊朗 阿富汗 東航

上一則

Grok生成深偽不雅內容 馬斯克xAI陷全球監管風暴

下一則

中國巨型使館建案惹議之際 英外交大臣表態擬訪中

延伸閱讀

伊朗內外交迫 華爾街日報：中國夥伴幾未顯示支持

伊朗內外交迫 華爾街日報：中國夥伴幾未顯示支持
川普受訪談伊朗前王儲：人很好但不知能否獲國內支持掌權

川普受訪談伊朗前王儲：人很好但不知能否獲國內支持掌權
民調：7成受訪民眾認為美國不應軍事介入伊朗

民調：7成受訪民眾認為美國不應軍事介入伊朗
伊朗未處決抗議人士 部分美軍撤離中東

伊朗未處決抗議人士 部分美軍撤離中東

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08

超人氣

更多 >
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望

4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望
咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好

咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好
這動作能保命 空服員坐著時「手放腿下」的背後原因

這動作能保命 空服員坐著時「手放腿下」的背後原因