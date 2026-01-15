德黑蘭重開空域 歐洲航空公司持續避開伊朗伊拉克

歐洲航空公司如匈牙利廉航威茲航空(圖)，以及德國漢莎航空、英國航空15日避開伊拉克和伊朗空域，改經阿富汗和中亞，以降低伊朗和中東地緣政治動盪帶來的風險。示意圖。路透

據航班追蹤網站，歐洲航空公司如匈牙利廉航威茲航空，以及德國漢莎航空、英國航空今天避開伊拉克和伊朗 空域，改經阿富汗 和中亞，以降低伊朗和中東地緣政治動盪帶來的風險。

路透報導，美國和伊朗可能爆發軍事衝突的疑慮導致伊朗昨天一度關閉空域，將近5小時後重新開放，多家航空公司被迫取消、改道或延誤航班。但是根據航班追蹤網站Flightradar24，即使空域重新開放，包括新加坡航空（Singapore Airlines）、途易航空（TUI Airline）在內不少航空公司仍持續採用替代航線。

過去兩年許多西方航空公司已調整中東航 線，即使阿富汗持續由塔利班（Taliban）掌權，多家業者仍選擇飛越阿富汗，以避開其他更動盪的衝突區。

在漢莎航空（Lufthansa）調整中東航班運作以因應區域緊張局勢升級之後不久，德國政府昨天發布新指令，提醒國籍航空公司應避免進入伊朗空域。

威茲航空（Wizz Air）發言人今天表示：「我們避開伊拉克和伊朗空域，因此從杜拜和阿布達比起飛的部分西向航班須在賽普勒斯拉納卡（Larnaca）或希臘第撒隆尼基（thessaloniki）加油和更換機組人員。」

國際航空集團（IAG）旗下英國航空（British Airways）發言人則指出，英國航空飛巴林所有航班至1月16日為止全面取消。

荷蘭皇家航空（KLM）發言人表示：「為預防起見，KLM目前已避開我們原本就很少使用的伊朗空域。因此，昨晚伊朗空域關閉並未對我們營運造成影響。」

芬蘭航空（Finnair）今天告訴當地媒體，旗下航班已經停止途經伊拉克空域，改由飛越沙烏地阿拉伯前往杜哈和杜拜。芬蘭航空基於安全考量而持續避開伊朗、敘利亞和以色列空域。

諸如瑞恩航空（Ryanair）等公司近數月已調整航線，遠離中東地區。法國航空（Air France）在內多家業者則長期避開伊朗空域。