偽證罪成立 新加坡國會反對黨領袖被撤職

中央社新加坡15日專電
新加坡國會反對黨領袖畢丹星。(路透)
新加坡國會反對黨領袖畢丹星。(路透)

新加坡國會反對黨領袖畢丹星因被指掩蓋虛假目擊證詞、向國會說謊，遭判罰款，新加坡總理黃循財今天宣布，即日起撤除畢丹星的國會反對黨領袖職務，並邀請反對黨工人黨提名替代人選。

新加坡於2020年首度設置國會反對黨領袖職務，儘管畢丹星被撤除職務，仍保有國會議員身分。

新加坡反對黨工人黨（Workers' Party）秘書長畢丹星（Pritam Singh）因幫助同黨的時任國會議員掩蓋虛假目擊證詞、向國會說謊，地方法院去年以偽證罪成立，判決罰款，高等法院去年12月駁回上訴，維持原判。

這起判決對於陷入困境的新加坡反對勢力造成重創，因反對派試圖在去年舉行的大選中挑戰人民行動黨（People's Action Party）執政的壓倒性優勢。

畢丹星是新加坡有史以來首名獲總理正式委任的國會反對黨領袖。依新加坡政治制度，總理須是國會議員且由國會多數黨領袖擔任。新加坡自1965年獨立建國以來，一直由人民行動黨執政。

聯合早報報導，新加坡朝野雙方14日在國會展開激烈辯論，對畢丹星作偽證的行為以及他是否仍適合擔任國會反對黨領袖展開爭論。新加坡國會領袖英蘭妮（Indranee Rajah）提出動議，表示並非要求國會依法令懲處畢丹星，而是讓國會對他的行為表態，動議不涉及解除反對黨領袖的職務，因為此事須由總理判斷。

報導指出，新加坡總理黃循財今天發聲明宣布，即日起撤除畢丹星的國會反對黨領袖職務，並邀請工人黨提名替代人選。

黃循財在聲明中表示，經仔細考慮這件事之後，由於畢丹星被判罪名成立，加上國會表態覺得不再適合擔任反對黨領袖，這項決定是為了秉持法治，以及國會的尊嚴和誠信。

工人黨在2020年全國大選中奪下10個議席，時任總理李顯龍隨後宣布正式確認畢丹星為反對黨領袖；2025年大選後，黃循財再次委任畢丹星出任此職務。新加坡去年大選結果，執政黨人民行動黨不僅取得過半席次，大幅領先包括工人黨在內的反對黨，得票率也高於前一屆大選。

身為國會的反對黨領袖，有權聽取政府對國家安全與對外關係等相關報告。工人黨今天下午表示，已收到黃循財致工人黨的信函，會透過內部程序仔細審議信件內容，在適當時候回應。

