伊朗電視台釋暗殺川普訊息 威脅「這次子彈不會飛偏」

中央社德黑蘭14日綜合外電報導
伊朗學生14日在德黑蘭英國大使館前抗議。圖為學生手持川普2024年7月在賓州巴特勒戶外造勢活動上遭槍手從屋頂開槍襲擊的海報。歐新社
在美國與伊朗緊張加劇之際，伊朗國營電視台今天播出一個片段，顯示美國總統川普2024年在賓州城市巴特勒（Butler）造勢險遭槍殺的畫面，並附上文字聲稱「這次子彈不會飛偏」。

川普2024年7月在賓州巴特勒戶外造勢活動上遭槍手從屋頂開槍襲擊，當時他右耳遭子彈擊傷，群眾中有人遭波及喪命，但川普奇蹟式躲過暗殺槍擊，右臉濺血仍振臂高呼「戰鬥」的影像，成為了美國政治史經典畫面。

「新聞週刊」（Newsweek）、「紐約郵報」（New York Post）等媒體報導，伊朗電視台今天播出川普在巴特勒險遭暗殺的畫面，顯示他在躲過暗殺後被特勤局人員圍繞。

據報導，以色列國際新聞電台i24NEWS暨「耶路撒冷郵報」（The Jerusalem Post）特派員史坦因（Amichai Stein）在社群媒體X發文，分享伊朗國營電視台播出的畫面，並將內容中的波斯語（Farsi）翻譯成英文。

史坦因用英文寫道，伊朗國營電視台播出對川普的威脅，稱「這次子彈不會飛偏」。

川普：美控制格陵蘭對金穹飛彈防禦系統至關重要

川普覬覦格陵蘭之際 法國2/6將在當地開設領事館

川普欲收購格陵蘭 民調：僅17%美國民眾支持

美最高法院仍未宣判川普關稅案…今日你應知道5件事

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

