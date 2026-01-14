和平獎得主艾巴迪：美應精準打擊伊朗領袖與革命衛隊

我的頻道

中央社柏林14日綜合外電報導
伊朗諾貝爾獎得主艾巴迪14日表示，美國應考慮對伊朗最高領袖及伊斯蘭革命衛隊指揮官採取「高度精準的行動」。圖為資料照片。（美聯社）
伊朗諾貝爾獎得主艾巴迪14日表示，美國應考慮對伊朗最高領袖及伊斯蘭革命衛隊指揮官採取「高度精準的行動」。圖為資料照片。（美聯社）

伊朗諾貝爾和平獎得主艾巴迪今天表示，美國應考慮對伊朗最高領袖及伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）指揮官採取「高度精準的行動」。

艾巴迪（Shirin Ebadi）在接受德國媒體「德國之聲」（Deutsche Welle）訪問時表示，鑑於伊朗爆發抗議活動並造成數千人死亡，她還呼籲美國總統川普的政府，利用干擾技術癱瘓伊朗國營媒體運作。

艾巴迪表示：「阻止對伊朗人民的屠殺不需要全面戰爭，也不需要再殺更多人。我們要求的不是戰爭，而是採取具體行動制止對平民的殺戮。」

艾巴迪目前流亡海外，她說：「正如這個政權切斷人民之間的通訊一樣，這個政權與其安全部隊以及民眾之間的通訊管道也應該被切斷。」

這位2003年諾貝爾獎得主表示：「這將有助於阻止宣傳的擴散。」

艾巴迪表示：「另一個選項是對伊朗最高領袖及伊斯蘭革命衛隊高級指揮官進行高度精準行動的可能性。」

她說：「我們曾見過類似的行動發生在伊朗。例如，當（哈瑪斯領袖）哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗時，他被暗殺。」她指的是2024年7月在德黑蘭發生、被歸因於以色列的暗殺事件。

「沒有平民受害，只鎖定單一房間，沒有其他人被殺。對最高領袖及革命衛隊高級官員也可以採取同樣類型的精準行動。」

