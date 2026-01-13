我的頻道

國防部耗1年多測試秘密購得「哈瓦那症候群」裝置

尹錫悅戒嚴案被控內亂首腦 南韓檢方求處死刑

柬埔寨去年驅逐383名台灣人 宣告將大規模掃蕩電詐

中國新聞組／即時報導
中國一名吳姓女子因受「高薪工作」誘惑前往柬埔寨，後流落街頭。中國駐柬埔寨大使館稱，本月3日尋獲該名女子時，其身體狀況「很差」。（圖／取自中國駐柬埔寨大使館微信公眾號）

《柬中時報》引述柬埔寨移民總局的報告指出，2025年柬埔寨共驅逐外籍人員1萬3,557人。其中，中國大陸4,806人最多。其次依序為：越南籍3,456人、印尼籍1,476人、巴基斯坦籍963人、泰國籍534人、台灣383人、印度籍345人、緬甸籍247人、孟加拉籍241人、菲律賓籍229人、韓國籍222人、馬來西亞籍191人、日本籍40人等。

數據顯示，2025年遭柬埔寨驅逐出境的外籍人員數量較2024年大增7,705人，增幅達56.8%。

《柬中時報》稱，柬埔寨將於近期展開大規模電詐大掃蕩行動，重拳打擊各類網絡賭博和電詐犯罪，堅決維護社會治安秩序與國家形象。

另，中國駐柬埔寨大使館微信公眾號12日深夜發布消息稱，近日，柬警方分別在金邊市和特本克蒙省偵破兩起綁架、非法拘禁中國公民案件，成功解救10名受害中國公民，抓獲8名中國籍犯罪嫌疑人。

中國駐柬使館再次鄭重提醒中國公民，切勿貪圖「高薪」誤入歧途，以免陷入非法拘禁、暴力虐待等安全風險之中，甚至可能危及個人生命安全。

日前曾有媒體報導，一名中國女子流落柬埔寨街頭。本月3日，中國駐柬使館駐西哈努克領辦在西哈努克市一家醫院找到該吳姓女子。中國駐柬埔寨大使館稱，吳女當時身體狀況「很差」。吳女表示，她是受「高薪工作」誘惑來到柬埔寨，後流落街頭。

中國駐柬使館表示，所謂海外「高薪招聘」信息很多涉及網賭電詐、黃賭毒等灰黑產業，切勿輕易聽信傳言，以自身安全甚至生命為代價鋌而走險。

