俄烏衝突後 哈薩克成中、歐橋梁

哈薩克小鎮多斯特克成為全球貿易重要樞紐。（路透檔案照）

中國正大力投資「新絲路」，即連接中國和歐洲的龐大陸路運輸網絡，使相關運輸不必再途經俄羅斯，有助縮短路線。自俄烏戰爭爆發以來，歐洲也日益支持經由中亞而非俄國 的歐中貿易路線，也因此讓中亞國家哈薩克 獲得巨大經濟機會。

小鎮多斯特克 躍居全球貿易樞紐

哈薩克與中國接壤的邊境 地區，一度缺乏活力的哈薩克小鎮多斯特克，如今意外發展成為全球貿易重要樞紐。儘管地理位置偏遠，風勢強勁且沙塵暴頻繁，但哈薩克鐵路公司的烏特古洛夫說，多斯特克是該國最大貨運站，也是進出口貿易重鎮。

法新社報導，經過多斯特克與中國新疆邊境城市阿拉山口的貨櫃列車，有兩種途徑可到歐洲，其一是經由俄國的傳統路線，另一種是新路線，即跨越中亞的跨裏海國際運輸路線（TITR）。世界銀行1份報告指出，歐洲正支持第二條路線；自俄國2022年入侵烏克蘭以來，歐洲對該路線的興趣愈來愈明顯。

對國土東西橫跨近3千公里的內陸國哈薩克，新TITR帶來龐大經濟機會。中國與歐洲間，約八成5鐵路貨物都經過哈薩克。哈薩克總統托卡葉夫已說，希望該國成為「連接中國和歐洲的金色橋梁」。

時值美國和歐洲也在中亞爭奪影響力，TITR的計畫顯示中亞的戰略重要性。該路線既能縮短運輸時間，又能避開蘇伊士運河，開發進展迅速。哈薩克鐵路官員烏特古洛夫說，儘管哈薩克和中國的邊界長達1,800公里，但開往歐洲的首批貨櫃列車，直到2010年代初期才開通。

俄羅斯被制裁 哈國貿易量增6倍

俄國在2022年入侵烏克蘭後，西方對俄實施制裁，成為TITR發展的重要推動力。根據哈薩克官方數據，2021至2024年間，貿易量增至超過6倍。哈薩克表示，多斯特克最近開通雙線鐵道，可能使與中國方面的貨運量增至5倍。

在多斯特克，可見有金屬箱印上中國主要物流樞紐的名字，如西安、鄭州，這顯示貨物已途經數千公里來到該地，歐洲更是遠在4千多公里外。當地興建中的1座平台，也有塊巨大鋼板即將印上「一帶一路」標語，即中國國家主席習近平大力推動的倡議。