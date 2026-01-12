黑金紅利倒數計時 中東為何認定AI是接棒石油的解方？

(路透檔案照)

海灣國家正面臨一場嚴峻的生存挑戰，隨著全球減碳政策推進及再生能源技術的快速發展，依靠石油 與天然氣出口支撐經濟的日子已屈指可數。過去30年，中東曾嘗試透過金融、觀光與航空樞紐等產業尋求多元化，但仍難完全替代龐大的石油收入；如今唯有人工智慧（AI ）有機會在短時間內彎道超車，將地底的能源優勢轉化為地上的算力優勢，藉此在全球價值鏈重組中，從單純的資源出口國轉型為掌握數位基礎設施的關鍵角色。

能源與資本 構成海灣AI優勢

目前AI發展已進入拚算力、拚能源的白熱化階段。美國雖然掌握頂尖晶片設計技術，但受限於老舊電網與環保法規，難以快速擴充電力。

相比之下，中東商業法規與環境較開放，使其成為AI資料中心部署的理想選擇。全球最大避險基金橋水創辦人戴利歐（Ray Dalio）形容，中東正逐漸成為「資本家的矽谷」，因其擁有訓練AI模型所需的兩大關鍵條件：雄厚資本與充足且廉價的能源。

電力成本 成AI競爭關鍵變數

海灣國家的戰略不只砸錢買晶片，而是利用AI產業成本結構帶來的機會。對科技巨頭而言，GPU硬體價格屬於全球均價、難以壓縮的剛性成本，幾乎沒有因地而異的空間，但長時間運轉資料中心所需的「電力成本」卻是有巨大價差的變數。

擁有全球最低電價之一的沙烏地阿拉伯 正是鎖定這點，打算用穩定又便宜的電力來支撐超大型資料中心運行，讓模型在推論階段的成本大幅下降。未來租用沙烏地的資料中心來運行AI服務，可能會比在美國本土便宜得多。

根據PwC預測，到2030年，AI將為中東經濟貢獻高達3200億美元，其中沙烏地約占1352億美元、GDP的12.4%，阿聯則占960億美元，相當於其GDP的14%。

掌握AI主權 確保地緣政治籌碼

在這場豪賭中，海灣國家的短期目標是成為全球最便宜的算力輸出地，但其野心遠不止於此。以沙烏地阿拉伯的「2030願景」為例，其戰略不僅投資AI公司，更要將AI作為國家運作的核心。在沙國塔布克省NEOM這座未來城市中，AI將扮演「大腦」的角色，全面接管交通、能源調度與監控系統，並作為串聯境內所有工業區與新能源計畫的中樞神經。

相較於沙烏地的基礎建設革命，鄰國阿聯則因應國土與人口限制，選擇了一條更為靈巧的「新加坡模式」，即透過高科技成為全球樞紐與實驗室。阿聯政府認為，掌握數據與模型才是未來霸權的關鍵，因此主導開發「Falcon」與「Jais」等阿拉伯大型語言模型，以確保AI主權，既為經濟也為國家安全，避免完全依賴美國或中國。