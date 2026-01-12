中亞關鍵礦物豐富 美中俄爭奪影響力

習近平、川普 分別會中亞5國領袖 美國總統川普（中）與副總統范斯（左三）、國務卿魯比歐（右三）官員去年十一月六日在白宮與中亞五國領袖舉行晚宴。（路透）

美國和歐盟希望讓稀土供應鏈多元化，以減少依賴中國，眼光也放到蘊含大量天然資源的中亞地區。美國總統川普 去年11月接待中亞5國領袖，就表示希望促進關鍵礦物合作，但俄羅斯、中國和土耳其等國也都在中亞競逐影響力。

俄烏戰爭爆發之後 俄國 影響力受質疑

中亞5國即哈薩克 、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克，1991年從蘇聯獨立。法新社報導，俄國傳統上對5國具有影響力，但2022年俄烏戰爭爆發，莫斯科的影響力受到質疑，5國領袖也透過「C5+1」模式強化和其他國家的聯繫。

結束大部分區域衝突的中亞5國，能展現團結的外交陣線，至今5國已建立多項夥伴關係，以期擺脫對俄依賴。5國領袖去年11月6日會晤川普前，也曾與俄國總統普亭、中國國家主席習近平舉行峰會。普亭、習近平和歐盟執委會主席范德賴恩，去年都曾訪問中亞，與中亞領袖舉行峰會。

中國自認商業夥伴 大舉投資基礎設施

與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克接壤的中國是中亞要角，將自身定調為主要商業夥伴，大舉投資基礎設施計畫。

俄國雖仍被5國視為戰略夥伴，但俄軍入侵鄰國烏克蘭已使5國震驚。土耳其則以與中亞的文化連結為基礎，並利用俄國因烏國戰事分心之際，促進與中亞的軍事及貿易關係。

中國國家主席習近平（左三）去年六月十七日在哈薩克首都出席第二屆「中國—中亞峰會」，與中亞五國領袖合影。（美聯社）

西方在2000年代初期就和中亞建立若干連結，當時西方軍隊利用在中亞的基地從事在阿富汗的作戰，近來也受當地自然資源吸引。

除了稀土，哈薩克還是全球最大鈾礦生產國，烏茲別克富藏金礦，土庫曼則富含石油。吉爾吉斯、塔吉克也都正開設新的採礦據點。2023年，首屆「美國—中亞峰會」召開。

川普在白宮接待中亞5國領袖時，就說中亞是「極富庶地區」，表示他致力強化美國與5國的夥伴關係。他說，美國政策的關鍵項目之一是關鍵礦物，美方已透過與世界各地盟友和友人達成協議，擴大關鍵礦物供應鏈，強化美國經濟安全。哈薩克總統托卡葉夫說，這次會晤是美國與中亞互動新時代開端。

中亞面積和歐盟成員國總和幾乎相當，但中亞人口僅約7,500萬人，境內有許多山地和沙漠，其北邊的俄國、東邊的中國、南邊的伊朗和阿富汗等鄰國，都與西方關係緊張。路透報導，哈薩克是中亞最大經濟體，2024年生產全球近4成的鈾礦產出，烏茲別克的鈾礦產量也名列全球前5。

川普祭多角化策略 確保關鍵礦物供應

中亞5國加總，約占全球鈾礦產量一半。鈾對美國核能發電不可或缺，而核電是美國電力重要來源，偏偏俄國約占美國進口鈾礦的兩成，使得鈾供應多樣化對美國愈來愈緊迫。此外，中國不時透過出口限制，拿其在關鍵礦物主導地位當籌碼，美國於是在川普領導下，尋求以多角化策略確保關鍵礦物供應。

俄國在中亞能源產業地位也依然穩固，透過蘇聯時代基礎設施供應碳氫化合物，並在中亞興建核電廠。普亭、土國總統厄多安、伊朗總統裴澤斯基安和其他區域領袖，去年12月曾齊聚土庫曼召開峰會。

中亞5國左右逢源 人權問題仍是隱憂

中亞雖在旅遊業和外國投資上對外開放，但人權團體已對中亞的公民自由情勢進一步惡化示警。川普會晤中亞領袖前，人權組織「人權觀察」曾說，美國應確保人權議題列入議程，中亞各國都已強化打擊異議、噤聲媒體並報復海內外批評政府者的作為。

但法新社說，川普以往就曾表示欣賞強硬派政權，對他來說，與中亞的經濟合作優先於在極權國家提倡民主價值。川普去年12月下旬還說，將邀請哈薩克、烏茲別克兩國總統，參與今年佛州20國集團（G20）峰會，也說已與兩人通話，討論為當前區域衝突帶來和平的重要性，以及加強彼此貿易與合作。