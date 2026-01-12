梵蒂岡：教宗接見委內瑞拉反對派領袖馬查多

我的頻道

中央社梵蒂岡12日綜合外電報導
羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV，左）12日接見委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado，右）。美聯社
羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV，左）12日接見委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado，右）。美聯社

梵蒂岡表示，羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天接見委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）。

法新社報導，教廷今天上午公布一份教宗接見人員名單，包括獲頒2025年諾貝爾和平獎的馬查多。教廷未透露這次接見的詳情。

梵蒂岡暫未回覆法新社針對這次接見提出的置評請求。

美軍1月3日突襲委內瑞拉抓捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦押送紐約受審後，馬查多持續被華府疏遠。

美國總統川普（Donald Trump）8日表示預計本周與馬查多見面，他曾說馬查多在委內瑞拉缺乏足夠的尊重或支持，無法帶領國家，並暗示美國實際上可能長期掌控委內瑞拉。

良十四世9日對駐梵蒂岡外交使節發表談話，呼籲捍衛委內瑞拉主權。

教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）上周剛與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）通話。美國國務院指出，雙方共商「改善人道狀況的努力，特別是委內瑞拉」。

此外，義大利外交與國際合作部長塔加尼（Antonio Tajani）今天表示，自2024年11月以來在委內瑞拉遭拘留的2名義大利公民已獲釋，正在返家途中。

