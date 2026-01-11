我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上規模最大退稅季？取決這2項因素

川普認真考慮軍事干預伊朗 地面部隊進入並非選項

法國外長：格陵蘭是非賣品 美應停止脅迫

中新社巴黎1月11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
哥本哈根蒂沃利城堡，格陵蘭國旗在安徒生雕像前飄揚。(歐新社)
哥本哈根蒂沃利城堡，格陵蘭國旗在安徒生雕像前飄揚。(歐新社)

法國外長巴羅在11日刊出的媒體訪談中表示，美國應停止對格陵蘭島的脅迫。 　　

巴羅接受法國、德國和波蘭媒體聯合採訪的訪談內容當天由三國媒體分別對外刊發。巴羅在訪談中表示，美國對格陵蘭島的脅迫必須停止。他重申，格陵蘭島是「非賣品」，丹麥和格陵蘭島領導人都明確表示過這一點。 　　

巴羅表示，他仍然不相信美國會動用武力奪取格陵蘭島。他認為「沒有任何理由可以證明」這種軍事干預是合理的。 　　

巴羅強調，格陵蘭島是歐洲領土，受北約保護。法國支持格陵蘭島和丹麥當局，「就像如果我們遇到同樣的情況，我們會指望他們的聲援一樣」。巴羅還有針對性的指出，歐洲人有「非常強大的手段」來捍衛其利益。 　　

美國總統特朗普9日稱，美國需要得到格陵蘭島，如果無法以「簡單方式」就格陵蘭島達成協議，他將不得不採取「艱難方式」。美國國務卿魯比歐、美國國土安全顧問米勒等官員也均表明將繼續推進有關美國取得格陵蘭島議題的討論。 　　

格陵蘭島是丹麥自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。美國目前在格陵蘭島設有一處軍事基地。

格陵蘭 丹麥 波蘭

上一則

非政府組織：伊朗至少538人命喪鎮壓 逾萬人被抓

下一則

伊朗總統：決心解決好經濟困難 騷亂是美以陰謀

延伸閱讀

古巴國家主席：把一切都當作生意的人 沒資格指手畫腳

古巴國家主席：把一切都當作生意的人 沒資格指手畫腳
川普覬覦格陵蘭 德財長：國際法原則適用於所有人

川普覬覦格陵蘭 德財長：國際法原則適用於所有人
外交電報揭川普對格陵蘭「3劇本」最糟情境曝光

外交電報揭川普對格陵蘭「3劇本」最糟情境曝光
伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

熱門新聞

日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12
根據日本金屬與能源安全組織的資料，截至2024年，日本約70%的稀土進口依賴中國。圖為中國江西省一處稀土金屬礦場。(路透)

學者稱中禁稀土輸日恐釀極端風險 中國再度渤海軍演

2026-01-06 20:41
馬杜洛的副手羅德里格斯。(美聯社)

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

2026-01-04 13:37

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採

反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採
美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」
周上七天班比中國「996」更卷 加州AI新創公司曝2殘酷現實

周上七天班比中國「996」更卷 加州AI新創公司曝2殘酷現實