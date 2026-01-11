法國外長：格陵蘭是非賣品 美應停止脅迫

哥本哈根蒂沃利城堡，格陵蘭國旗在安徒生雕像前飄揚。(歐新社)

法國外長巴羅在11日刊出的媒體訪談中表示，美國應停止對格陵蘭 島的脅迫。

巴羅接受法國、德國和波蘭 媒體聯合採訪的訪談內容當天由三國媒體分別對外刊發。巴羅在訪談中表示，美國對格陵蘭島的脅迫必須停止。他重申，格陵蘭島是「非賣品」，丹麥 和格陵蘭島領導人都明確表示過這一點。

巴羅表示，他仍然不相信美國會動用武力奪取格陵蘭島。他認為「沒有任何理由可以證明」這種軍事干預是合理的。

巴羅強調，格陵蘭島是歐洲領土，受北約保護。法國支持格陵蘭島和丹麥當局，「就像如果我們遇到同樣的情況，我們會指望他們的聲援一樣」。巴羅還有針對性的指出，歐洲人有「非常強大的手段」來捍衛其利益。

美國總統特朗普9日稱，美國需要得到格陵蘭島，如果無法以「簡單方式」就格陵蘭島達成協議，他將不得不採取「艱難方式」。美國國務卿魯比歐、美國國土安全顧問米勒等官員也均表明將繼續推進有關美國取得格陵蘭島議題的討論。

格陵蘭島是丹麥自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。美國目前在格陵蘭島設有一處軍事基地。