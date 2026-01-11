伊朗抗爭新局面 昔日社會中堅市場商人成反體制力量

我的頻道

中央社德黑蘭11日綜合外電報導
原本堅定支持伊朗政權的巴扎商人，淪為體制問題受害者。（美聯社）

伊朗近日爆發全國示威潮，有別於過去的抗爭，這次有許多傳統市場商人參與其中，他們曾是伊朗最忠誠的社會階層之一，是神職政權的支柱，如今卻走上街頭要求變革。

國際社會史研究所（IISH）研究員瓦拉德拜吉（Kayhan Valadbaygi）在半島電視台（Al Jazeera）發表「為何昔日忠誠的巴扎（bazaar，傳統市場）商人如今在伊朗抗議？」一文。

文中指出，在伊朗爆發大規模示威後，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）曾讚揚巴扎及其商人是「伊斯蘭共和國最忠誠的群體之一」，並強調敵對勢力無法利用巴扎作為對抗體制的工具。

不過，哈米尼的言辭仍無法掩飾現實情況。伊朗首都德黑蘭傳統市場的示威仍在進行，當局對高喊反體制口號的示威者施放催淚瓦斯。

瓦拉德拜吉表示，伊朗1979年爆發伊斯蘭革命，推翻了前國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi），巴扎曾扮演關鍵角色，並在後續數十年與保守政治勢力站在一起。

但在過去20年間，由於伊朗政府偏袒「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）和大型宗教革命基金會「邦亞德」（Bonyad），加上國家受制裁的管理問題及長期通膨，巴扎的經濟地位日益式微。

這使得原本堅定支持伊朗政權的巴扎商人，如今也淪為體制問題受害者。巴扎雖在2005年伊朗大選支持前總統艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad），但其政府的經濟與外交政策，最終進一步削弱了巴扎的經濟影響力。

瓦拉德拜吉指出，當前的巴扎示威並非偶發，而是一個警告，揭示了多年累積的政經變化，即使曾經是政權支柱的巴扎，也開始公然反抗。

北海道牆壁藏屍案 一次開5台空氣清淨機遭察覺有異

