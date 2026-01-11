我的頻道

川普認真考慮軍事干預伊朗 地面部隊進入並非選項

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

古巴國家主席：把一切都當作生意的人 沒資格指手畫腳

新華社哈瓦那1月11日電
古巴國家主席狄亞士-卡奈。（歐新社）
針對美國的威脅性言論，古巴國家主席狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）11日表示，古巴是一個自由獨立的主權國家，「那些把一切都當作生意、甚至以人命做交易的人，沒有資格對古巴指手畫腳」。

狄亞士-卡奈當天在社交媒體上說，古巴不接受任何人發號施令，古巴人民選擇了屬於自己的政治道路，一些人因此「氣急敗壞」、攻擊古巴。

狄亞士-卡奈說，一些人將古巴經濟困境歸咎於革命，他們應感到羞愧。其實這些人知道，當前困境是美國60多年來對古巴實施極端封鎖和打壓的結果，而美國仍在變本加厲。

狄亞士-卡奈強調，古巴不會主動攻擊和威脅任何國家，但已做好準備捍衛每一寸國土。

當天早些時候，美國總統特朗普在社交媒體發文稱，多年來，古巴一直依賴委內瑞拉提供的大量石油和資金生存。作為回報，古巴為委內瑞拉提供「安全服務」。特朗普聲稱這種關係「現在已經終結」，不會再有石油和資金流入古巴。他威脅稱，古巴需要「在為時已晚之前達成協議」。但他沒有在文中說明要求古巴達成什麼協議。

