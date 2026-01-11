近年人民上街導致政府垮台 還有這些國家

我的頻道

中央社台北11日綜合外電報導
尼泊爾的年輕人對社群媒體禁令表達不滿。(路透檔案照)
伊朗深陷反政府及經濟困境的示威，造成近200人喪命，專家稱即使當局鎮壓，抗議可能也難以平息。其實包括去年尼泊爾及馬達加斯加在內，近年不乏人民上街導致政府垮台的前例。

● 尼泊爾

去年9月5日，尼泊爾實施社群媒體禁令，政府聲稱是因部分網路平台未能遵守當地一項法規。然而此舉引發大批年輕人憤怒，並於同月8日走上街頭。他們除要求當局解除社群媒體禁令，還要杜絕國內的貪腐文化。

抗議者縱火焚燒國會大樓，要求政府解除社媒禁令並打擊貪腐。儘管遭封的社媒應用程式（App）於8日夜間恢復上線，抗議活動仍愈演愈烈。

示威者9日破壞並縱火焚燒總理奧利（Khadga Prasad Sharma Oli）的私人住所，同日奧利宣布請辭。爾後隨著宵禁放寬、臨時總理宣誓就職，尼泊爾首都加德滿都於13日逐漸恢復秩序，民眾生活重回常軌。

這波抗議一共造成70多人喪生，參與者大多是十幾歲或二十出頭年輕人，所以又被稱為「Z世代（Gen Z）示威」。Z世代泛指從1997年到2010年代初期出生的人們。

在這場抗議中，Z世代反抗的象徵─日本動漫「航海王」（One Piece）的「戴草帽海賊旗」（Straw Hat Jolly Roger）隨處可見。旗幟與燃燒中的政府辦公大樓「辛哈杜巴宮（Singha Durbar）」並列的畫面亦傳遍全球。

● 馬達加斯加

受到尼泊爾等地的Z世代示威啟發，馬達加斯加去年9月25日起爆發抗議，航海王的海賊旗也在當地飄揚。

這波抗議活動最初是由水電短缺而引起，但後續升級，示威者要求總統拉喬利納（Andry Rajoelina）下台、為鎮壓抗議者的暴力行動道歉，並解散參議院及選舉委員會。

根據聯合國（UN）去年9月底發布的新聞稿，馬達加斯加的抗議當時至少已造成22人死亡、100多人受傷。

然而到了10月11日，一些士兵加入Z世代抗爭行動。法國國際廣播電台（RFI）13日披露，拉喬利納在與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）達成協議後，搭乘法國軍機離開。

領導軍隊發動兵變的蘭德里亞尼里納上校（Col Michael Randrianirina）隔天宣布，馬達加斯加軍方已接管政權，結束過去數週由青年團體主導、針對拉喬利納及其政府的大規模抗議行動。

斯里蘭卡

2022年，斯里蘭卡的經濟因外匯儲備嚴重不足等問題而陷入大幅衰退，當時在通膨飆升、貨幣大幅貶值的情況下，該國買不起燃料、藥物、烹飪用天然氣等進口民生必需品，促使民眾於3月起持續數個月走上街頭。

同年7月，抗議活動達到高潮，當時示威者衝入時任總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）官邸，迫使他逃離國家並辭職。同月，斯里蘭卡政府宣告破產。

拉賈帕克薩隨後於9月3日返國，結束52天的自我流放。

日後，接任的總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）雖一度讓斯里蘭卡在經濟上的頹勢止跌回升，但在接受國際貨幣基金（IMF）紓困後，推出一系列變革，其中包括讓該國貨幣穩定和降低通膨的緊縮措施，讓人民感到更加貧困。

斯里蘭卡2022年的抗議也被視為Z世代示威的一部分。而伊朗2022年也發生過主要由Z世代推動的「女性、生命、自由」（Women, Life, Freedom）運動。

不過智庫「中東論壇」（Middle East Forum）表示，伊朗當前的動亂似乎吸引更廣泛的社會階層參與，影片顯示，這次的抗議者多為中年及勞工階層人士，許多人直接面對安全人員，近距離罵警察可恥或呼籲他們倒戈。

斯里蘭卡 尼泊爾 伊朗

