伊朗反政權示威升溫 專家：持續施壓恐搖政權

中央社柏林/布魯塞爾10日綜合外電報導
伊朗反政權抗議已達到「新層次」。（美聯社）
伊朗反政權抗議已達到「新層次」。（美聯社）

伊朗反政權抗議已達到「新層次」。政治分析家指出，若抗議動能持續不墜，當局即便發動鎮壓，恐怕也難以平息這場日益壯大的運動。

德國柏林的「中東與全球秩序中心」（Center for Middle East and Global Order）主任法托拉－尼加德（Ali Fathollah-Nejad）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示：「如果這些大規模街頭抗議的動能能持續下去，壓制行動難度將會升高，甚至可能難以奏效。」

他說：「在這種情況下，當權菁英與鎮壓機器內部最終可能出現裂痕，因為他們會意識到已難以逆轉情勢。」

法托拉－尼加德表示，就算示威最終遭到鎮壓，這對政權來說可能也不是長遠的勝利，「由於根本訴求極為嚴重，政權既無法也不願實施結構性改革，導致國家與社會間出現無法彌補的鴻溝」。

近期抗議最初是從首都德黑蘭（Tehran）的市集爆發，意在對嚴重通膨表達不滿。長期以來支持這個伊斯蘭共和國的「巴扎」商人（Bazaaris，傳統市場商人）此次選擇走上街頭，代表著激烈的轉變。

法托拉－尼加德說：「歷史的巧合在於，當年協助催生1979年『伊斯蘭革命』、與宗教神職人員合作的這股力量，如今可能將成為它的掘墓人。」

法新社報導，連續兩週的示威，已對自1979年以來統治伊朗的神權當局構成重大挑戰。儘管如此，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）表現強硬，並將動亂歸咎於美國。

國際特赦組織（Amnesty International）表示，正分析「令人不安的報告」，指自本月8日以來，安全部隊加劇對示威者非法使用致命武力，導致更多傷亡。

伊朗諾貝爾和平獎得主艾巴迪（Shirin Ebadi）昨天更警告，安全部隊恐正準備在「全面通訊封鎖的掩護下發動屠殺」。

總部設於挪威的組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）指出，目前鎮壓行動至少造成51人死亡，並警告實際受害人數恐遠高於此。

在布魯塞爾，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天表示，歐洲支持伊朗民眾的大規模抗議，並譴責對示威者的「暴力鎮壓」。

法新社報導，范德賴恩在網路發文指出：「德黑蘭街頭與世界各地的城市，響起伊朗男男女女爭取自由的腳步聲。他們要求言論、集會、行動等自由，最重要的是自由生活的權利。歐洲全力支持他們。」

她還說：「我們明確譴責對這些合法示威的暴力鎮壓。相關責任者將被視為站在歷史錯誤的一邊。」

