川普力推唐羅主義之際 阿根廷總統米雷伊稱今計畫訪問中

記者黃國樑/即時報導
阿根廷總統米雷伊。（路透）

據俄羅斯衛星通訊社報導，阿根廷總統米雷伊接受CNN西班牙語頻道採訪時表示，他計劃今年訪問中國。米雷伊說，我們計劃（在2026年）訪問中國。我們與中國有著非常良好的貿易關係。

就在美國總統川普以入侵委內瑞拉為先聲，力推其唐羅主義之際，做為南美大國之一的阿根廷總統米雷伊表態將訪中頗引人注目。

據報導，米雷伊認為，與中國的貿易關係並不違反阿根廷同美國發展盟友關係的政策。他說：「我們在地緣政治上是美國和以色列的盟友，但貿易關係另當別論。」他並補充道，阿根廷「應與世界各國進行貿易，並歡迎任何希望與阿根廷進行貿易的國家」。 「在這方面，中國是個出色的貿易夥伴」。

根據CNN西班牙頻道的訪問稿，主持人奧本海默提問，說到務實主義，您在競選期間對中國態度非常強硬。但此後，您又向中國示好。您計劃在2026年訪問中國嗎？米雷伊即回稱，是的，我們正計劃訪問中國。我們與中國有著非常良好的貿易關係，我們必須努力與世界各國進行貿易。任何想與我們進行貿易的國家都受到歡迎。從這個意義上講，中國是一個非常重要的貿易夥伴。

但被問到川普總統曾表示他將試圖阻止拉丁美洲與中國的關係時，米雷伊回稱，是的，但這與商業無關，而是與地緣政治有關，貿易關係另當別論。

米雷伊也被問到是否改變巴塔哥尼亞天文台的政策，主持人提問，從地緣政治角度來看，美國擔憂中國在巴塔哥尼亞和聖胡安設立的天文台。據美國官員稱一旦美中之間爆發戰爭，這些天文台可以瞬間探測到美國飛機的動向。

米雷伊答稱，這些假設需要用事實證據來驗證。目前還沒有人向我提出這個問題。

對於美國1月3日深夜對委內瑞拉發動的襲擊並帶走馬杜洛總統，米雷伊說，「我不會稱之為入侵，我會稱之為解放。」他認為馬杜洛是一位獨裁者，並且與毒品走私有關。並且還向整個拉丁美洲安插了間諜，從事顛覆活動。

另米雷伊也表示，計劃在2026年第三次訪問以色列，且不排除訪問烏克蘭的可能性。當被問及是否計劃在前往以色列途中停留烏克蘭時，米萊回答說，「我不知道，我的行程安排從戰略角度由外長決定。我是希望的。

俄新社報導稱，米雷伊先前也曾表示計劃訪問中國，但至今尚未成行。

阿根廷 以色列 馬杜洛

