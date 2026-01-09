我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

住飯店想挑安靜房間 先避開這兩組房號

最高法院「這日」公布川普關稅裁定…今日你應知道5件事

格陵蘭議員憂美威脅升高 籲北歐團結

中央社赫爾辛基9日專電
格陵蘭首府努克的一座紀念碑。(路透)
格陵蘭首府努克的一座紀念碑。(路透)

格陵蘭丹麥國會議員切姆尼茨．拉森（Aaja Chemnitz Larsen）參加丹麥國會外交政策委員會危機會議後接受芬蘭媒體專訪，直言美國總統川普對該地的強硬態度「極不尊重」，且情勢「非常嚴峻」，她呼籲北歐國家展現團結。

切姆尼茨近日在保安室與丹麥外交部長、國防部長及國防軍總司令閉門商討後，接受芬蘭「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）專訪。她表示無法透露會議內容，但強調川普一再提及併吞這座島嶼，加上美國安全戰略明確表明「意圖主宰西半球」，讓局面明顯惡化。

針對川普任命當地特使並揚言以軍事或經濟手段納為領土，切姆尼茨直言美方背離事實、貶低當地人民的自決權。她重申「格陵蘭主權絕不對外出售」。

切姆尼茨在專訪中說，她相信未來將出現更多企圖說服當地民眾加入美國的行動。她指稱，美方透過資助當地社群媒體意見領袖與政客為其宣傳。「赫爾辛基日報」強調目前無法獨立證實這些指控，但去年5月與8月，丹麥外交部確實曾兩度召見美國外交官，就類似問題表達關切。

切姆尼茨引用一年前民調指出，85%當地民意反對加入美國。她評估這項趨勢目前並未動搖，甚至部分原本親美民眾在目睹川普近期強硬且不尊重的言論後，對美國態度反而轉向。她表示，川普的態度以及拒絕放棄併吞的主張，讓多數當地人民感到震驚。

美方行為也促使格陵蘭另覓合作夥伴。她說，原本希望加強與阿拉斯加及加拿大努納福特地區（Nunavut）的合作，但美方18個月來的言行舉止徹底改變，如今轉向歐洲與北歐國家尋求支持。

切姆尼茨強調，這場爭端不僅關乎格陵蘭，更是對歐洲國家能否並肩而立的考驗。她直言：「現在針對的是這座島，下一個是誰？這不只是格陵蘭的戰鬥，而是為了歐洲與當前國際秩序的戰鬥。」

當被問及接下來可預期美國有何行動，切姆尼茨平靜回應：「有時浪會更高，有時會更低。」

格陵蘭 川普 丹麥

上一則

烏克蘭：俄射36枚飛彈242架無人機 基輔20民宅毀損釀4死

延伸閱讀

最高法院「這日」公布川普關稅裁定…今日你應知道5件事

最高法院「這日」公布川普關稅裁定…今日你應知道5件事
川普受訪稱奈及利亞基督徒續遇害 美恐發動更多空襲

川普受訪稱奈及利亞基督徒續遇害 美恐發動更多空襲
川普關稅案未決 最高法院預計1月14日公布裁定

川普關稅案未決 最高法院預計1月14日公布裁定
川普回應減肥藥疑問：沒有用過或許應該使用

川普回應減肥藥疑問：沒有用過或許應該使用

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12
根據日本金屬與能源安全組織的資料，截至2024年，日本約70%的稀土進口依賴中國。圖為中國江西省一處稀土金屬礦場。(路透)

學者稱中禁稀土輸日恐釀極端風險 中國再度渤海軍演

2026-01-06 20:41

超人氣

更多 >
4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲
華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷

紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷
結帳時順手拿瓶汽水？當心無意間變冤大頭

結帳時順手拿瓶汽水？當心無意間變冤大頭