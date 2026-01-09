我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市場撲空…美最高法院9日未對川普關稅做出裁決

美12月就業續降溫 預料不足以使Fed月底再度降息

高市傳考慮23日解散眾院 日圓匯價應聲跌破158

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
讀賣新聞報導，日本首相正考慮在23日國會開議當天解散眾議院，進行改選。 歐新社
讀賣新聞報導，日本首相正考慮在23日國會開議當天解散眾議院，進行改選。 歐新社

讀賣新聞報導，日本首相高市早苗正考慮在23日國會開議當天宣布解散眾議院，並預計在2月上旬或中旬進行改選。原因是高市判斷，鑒於執政黨持續在參議院居於少數，需透過改選眾院，來獲得實現政策的推進力。而她有自信能成功。

政府知情人士指出，目前有關眾議院改選的日程有兩種提案，一種是在1月27日公告、2月8日舉行投開票，另一種是在2月3日公告、15日投開票。

日圓兌美元應聲貶破158日圓兌1美元，至158.05，是一年來以來最低，跌幅達0.75%。

高市考慮本月解散眾院的其中一個背景因素，是她上任以來一直維持高水準的內閣支持率。據讀賣新聞全國民調，高市去年10月剛上任的支持率為71%，去年12月仍維持在73%。

高市所屬的自民黨目前在眾院有199席，與執政聯盟的盟黨日本維新會加起來有233席，僅剛好達到過半數門檻（眾議院總席次為465席）。雖然自民黨有獲得國民民主黨對儘速通過今年度總預算的支持，但該黨的支持者先前不支持該黨加入執政聯盟，讓高市對國會運作的不穩定感到擔憂。

眾院 眾議院 日本

上一則

懸掛俄羅斯等國旗的影子艦隊偷運油 過去1年目的地是中國

下一則

義大利總理：不認為美國會動武奪取格陵蘭

延伸閱讀

中對日兩用物項出口管制 分析：日或拿光阻劑當武器

中對日兩用物項出口管制 分析：日或拿光阻劑當武器
日相高市早苗害的？ 日本酒銷中國通關延宕

日相高市早苗害的？ 日本酒銷中國通關延宕
從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢
日本向中出口酒類通關多花一個月 恐與報復高市言論有關

日本向中出口酒類通關多花一個月 恐與報復高市言論有關

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12
根據日本金屬與能源安全組織的資料，截至2024年，日本約70%的稀土進口依賴中國。圖為中國江西省一處稀土金屬礦場。(路透)

學者稱中禁稀土輸日恐釀極端風險 中國再度渤海軍演

2026-01-06 20:41

超人氣

更多 >
4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查
逾7千妙瓦底中國籍電騙犯押解回國 逾5百金主落網

逾7千妙瓦底中國籍電騙犯押解回國 逾5百金主落網