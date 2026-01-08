我的頻道

涉國際詐騙 台男入境加州落網

健康成績單出爐 綜合社經、醫療、環境…這州奪魁

反對丹麥參與 格陵蘭在野黨領袖籲與美直接對話

中央社哥本哈根8日綜合外電報導
格陵蘭最大反對黨方向黨黨魁布羅伯格（Pele Broberg）。路透
格陵蘭最大反對黨方向黨黨魁、也是格陵蘭獨立最重要政治聲音的布羅伯格向路透表示，格陵蘭應在沒有丹麥參與的情況下，與美國政府直接對話。

格陵蘭島屬於丹麥王國的自治領地，擁有自己的議會和政府，但外交與國防事務仍由哥本哈根掌握。

布羅伯格（Pele Broberg）表示：「我們鼓勵現任（格陵蘭）政府，實際上在沒有丹麥參與下，與美國政府對話。」

「因為丹麥的調解，引發格陵蘭與美國對立。」

主張儘速全面獨立的方向黨（Naleraq），在去年的選舉中席次倍增至8席，於這個僅有5萬7千人口的自治島嶼贏得25%選票。

儘管未能進入執政聯盟，方向黨表示希望與華府簽署防衛協議，並可能推動「自由聯合」安排——即格陵蘭在非屬美國領土的前提下，獲得美方支援與保護，以交換美國獲得格陵蘭軍事權利。

所有格陵蘭政黨均支持獨立，但對於實現的方式和時機看法不一。

格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）昨晚表示，格陵蘭無法在沒有丹麥的情況下，與美國直接對話，因為依法並不允許這麼做。

丹麥和格陵蘭外長預計下周與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）會面，討論北約盟國間的緊張關係。

法國外長指出，魯比歐似乎並不支持軍事行動，但川普政府其他官員表示，這一選項仍在考慮範圍內。

伊朗示威潮席捲31省 衝突迭起群眾呼推翻神職統治口號

