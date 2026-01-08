伊朗示威潮席捲31省 衝突迭起群眾呼推翻神職統治口號

圖為首都德黑蘭街頭。歐新社

伊朗 安全部隊今天動用催淚瓦斯驅散抗議民眾。經濟情勢惡化在這個伊斯蘭共和國引爆怒火，民眾持續挑戰當局。與此同時，流亡海外的反對勢力今天敦促群眾升高抗爭行動。

法新社報導，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）以降的神職當局在長年制裁下持續力抗經濟危機，而且尚未從去年6月對以色列的戰爭中復原。已經持續12天的這波抗議浪潮令當局為之撼動。

伊朗貨幣里亞爾（rial）匯價暴跌至歷史新低，引爆德黑蘭商家於去年12月28日罷市抗議，一波示威潮迅速蔓延全國，而且規模已明顯擴大。

當局將這波動盪歸咎於「暴民」，司法首長矢言「嚴懲不貸」。根據法斯通訊社（Fars News Agency）報導，德黑蘭附近一名警員今天「致力控制動亂期間」遭到刺殺身亡。

流亡海外的反對派重要人物、前國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）之子芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）表示，今天的抗議規模「前所未見」，並且呼籲民眾明天晚間再度展開大規模示威。

他在社群媒體 發文指出，他收到消息稱，「當道深受驚嚇，再次試圖切斷網路」以阻撓抗爭。

人權行動者新聞通訊社（Human Rights Activists News Agency）發布發生在南部法斯省（Fars）庫赫切納爾（Kuhchenar）的影片顯示，群眾於深夜在歡呼聲中拉倒伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）轄下負責海外行動的聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）雕像。

被這個伊斯蘭共和國奉為民族英雄的他於2020年1月遭到美軍空襲身亡。

人權行動者新聞通訊社表示，根據統計，這波抗議過去11天已遍及全境31省的348個地點。

該機構還發布影片顯示，夜間聚集德黑蘭衛星城市卡拉吉市（Karaj）的群眾在街頭焚燒物品，以及安全部隊在裏海（Caspian Sea）城鎮通卡邦（Tonekabon）動用催淚瓦斯驅散抗議群眾。

挪威非政府組織伊朗人權（Iran Human Rights）表示，東南部大城克爾曼市（Kerman）爆發示威時，安全部隊「對抗議群眾開槍，發射催淚瓦斯並且暴力襲擊平民」。

這波抗議行動規模有越來越大的趨勢。法新社查證確認過的一段影片，內容顯示數以百計群眾今天走上東北部城市博季努爾德（Bojnord）主要大道展開抗爭。示威者一再高喊諸如「這是最後一戰，巴勒維將回歸」，以及「賽義德．阿里（指哈米尼）將遭到推翻」等反神職領導層口號。

伊朗人權指出，截至昨天為止，已經證實有至少27名抗議人士因當局鎮壓而喪生，其中包括5名未滿18歲的青少年，同時警告隨著更多死難者獲得確認，死亡人數將會進一步上升。

經濟困頓引爆這波全國性抗爭之際，當局推出利害攸關的補貼改革。路透社引述國營媒體今天報導，總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）警告國內供應商不得囤積或哄抬商品價格。

根據相關政策，伊朗民眾每月可獲約7美元補助，用於在指定雜貨店購買基本民生物資。但是自從政策公布以來，食用油、雞蛋 等部分基本商品價格已大幅上漲。