流亡人士：效忠馬杜洛高官大權在握 委內瑞拉轉型難

中央社波哥大5日綜合外電報導
圖為委內瑞拉國民警衛隊5日在委國和巴西邊境駐守警戒。路透
曾任安全部門人員的委內瑞拉流亡海外人士今天提出直言不諱評估，認為儘管前總統馬杜洛遭到罷黜，但是武裝部隊依然效忠這個政權，真正改變尚未降臨委內瑞拉。

法新社報導，美國上周末抓捕馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動令人為之驚歎，身處哥倫比亞—委內瑞拉邊境的坎西諾（Williams Cancino）密切關注讓昔日長官一夕垮臺的此一事態。

坎西諾曾任職委內瑞拉警察以及常被動員鎮壓異人士的特別行動部隊（Special Action Forces），直到2019年叛逃。在漏洞百出的大選引發群眾大規模抗議時，正是這些人幫助馬杜洛政府維繫政權。

在長達1/4世紀高壓統治、經濟蕭條和一黨專制之後，他希望這能成為委內瑞拉重獲自由的起點。

然而他今天受訪時指出，若要帶來真正改變，強有力的國內安全機構「高層指揮體系必須率先進行人事汰換」。他表示：「最高層對那個政權絕對效忠。」

法新社聯繫多名被委內瑞拉政府貼上「叛國者」標籤的前軍人和警官，他們無不表示，即使國家元首戲劇性地換人，委內瑞拉仍然被同一批人把持。

據指出，遭到美國當局通緝的內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）和國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino Lopez）仍大權在握。

軍方，甚至馬杜洛的兒子，也都宣誓效忠已經成為臨時領導人的馬杜洛副手和親信羅德里格斯（Delcy Rodriguez）。

不願具名的前陸軍上校受訪時表示：「目前，武裝部隊領導層根本只是獨裁政權的附庸。」

隨著馬杜洛已經不在國內，他認為「高層指揮應該讓位」。

由於效忠羅德里格斯的指揮官繼續留任，前警探狄加度（Cleberth Delgado）也對國家轉型抱持保留態度。

狄加度說，「我們正等待適當時機」支持一個由選舉產生的新政府，但目前看來，幾乎沒有這種情況將會發生的跡象。

