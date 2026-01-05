我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬杜洛搭機赴曼哈頓法院出庭…今日你應知道5件事

彭博：習近平若對台動兵 代價恐遠高於川普動委內瑞拉

川普邀北歐人移民 挪威男：美福利待遇糟透了…必須拒絕

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
挪威首都奧斯陸。（新華社）
挪威首都奧斯陸。（新華社）

川普總統12月9日在賓州波科諾山(Mount Pocono)造勢活動上說「為何我們只接收來自垃圾國家的人」、「為什麼我們不能有挪威、瑞典來的人，即使人數不多也好？丹麥也來一些人吧。」新聞周刊4日報導，對於川普希望爭取斯堪的納維北歐移民的呼籲，43歲挪威聲樂家朗德(Chris Lund)在Threads的發文回應「我必須拒絕」，引起網路熱烈迴響。

朗德12月12日在@chrislundartist發文寫道：「川普說希望有更多來自挪威的移民，審視提議之後，我必須拒絕。」

他寫道：「美國福利待遇糟透了，你們幸運的話有兩周休假，我們有五周，你們若有產假算幸運，我們有一年，你們的健保計畫只能靠GoFundMe募款，我們是免費的，還有你們的治安方案只有慰問與祈禱(thoughts and prayers)。」

朗德寫道，如果現在要搬去美國，就好像離開SPA中心，跑去正在失火的熱狗攤工作，「謝謝了，但我們還是留在雪地比較好」。朗德發文迄今有8萬3800多網友按讚，1600多則留言回應。

朗德接受新聞周刊訪問時說，發文用意在於點出一個反覆出現的諷刺，那就是美國號稱是「機會之地」(land of opportunity)，「但叫我們搬去的人卻沒認清楚，對挪威人來說，搬去美國根本是大幅降級(massive downgrade)」。

他說，看到川普希望更多挪威人移民美國，所以稍微計算一下，挪威有一年五周休假與一年產假，對照之下美國制度「簡直笑話」。他表示：「我不想那麼刻薄，純粹只是比較福利待遇而已。」

朗德表示，以前曾經到過美國，遇到某些真正了不起、熱情待客的人，以往曾經考慮過要不要搬到美國，但現在從個人立場來看，「美國看起來不像夢寐以求的目的地，反倒像是一個有警世意味的故事」。他說，比較喜歡擁有免費健保，以及不必全面籠罩於一波波政治危機之下的生活。對於網友踴躍留言，朗德表示，半數網友表示贊同，另外一半則罵「白癡」、「別管美國的事」。

川普 移民 健保

上一則

李在明會習近平 模糊處理中日、台海等敏感議題

下一則

委內瑞拉動盪 瑞士即起凍結馬杜洛及相關人士資產

延伸閱讀

新聞幕後╱活捉馬杜洛 川普清晨4點半接了紐時記者來電

新聞幕後╱活捉馬杜洛 川普清晨4點半接了紐時記者來電
彭博：習近平若對台動兵 代價恐遠高於川普動委內瑞拉

彭博：習近平若對台動兵 代價恐遠高於川普動委內瑞拉
不敵川普猛攻詐欺案？華茲放棄競選連任明州州長

不敵川普猛攻詐欺案？華茲放棄競選連任明州州長
川普：古巴快倒了 美國不必動手

川普：古巴快倒了 美國不必動手

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33

超人氣

更多 >
「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了

「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班
中高齡不宜跑跳、深蹲 改練「低衝擊動作」不怕疼

中高齡不宜跑跳、深蹲 改練「低衝擊動作」不怕疼