伊朗示威浪潮進入第2週 衝突持續警民再傳死傷

中央社／巴黎4日綜合外電報導

伊朗源自於民眾不滿生活成本飆升的示威浪潮進入第2週，人權團體和當地媒體今天指出，抗議人士再度與安全部隊爆發致命衝突。

法新社報導，根據官方統計，自從去年12月28日首都德黑蘭商家罷市掀起抗議以來，已有包括安全部隊成員在內至少12人喪生。

路透社報導，隨著不滿物價飆漲的這波抗爭浪潮席捲全國，示威群眾和安全部隊間的暴力衝突在多地引爆。人權團體今天指出，持續的動盪至少已經造成16人死亡。

國營媒體和人權團體本週內陸續發布死亡和逮捕的消息，惟雙方公布的數字不一。路透社無法針對相關數字進行獨立查證。

總部設在美國的人權行動者新聞通訊社（Human Rights Activists News Agency）指出，夜間在抗議行動集中的德黑蘭、南部希拉茲（Shiraz）和西部多地，都傳出民眾高喊批評這個伊斯蘭共和國神職領導層口號的示威活動。

這是自從2022年至2023年因遭控違反婦女服裝規定被捕的艾米尼（Mahsa Amini）於羈押期間死亡、引爆抗爭以來，伊朗最大規模示威浪潮。

目前抗議主要集中在庫德族和盧爾族（Lors）人口眾多的西部部分地區，尚未達到2022年至2023年時的規模，也遠不及2009年因總統大選爭議而起的街頭群眾示威。

不過，在去年6月與以色列爆發12天戰爭，導致伊朗核設施損毀、精銳部隊高階指揮官身亡之後發生的這場動亂，不啻為1989年掌權至今的86歲最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）面臨的新挑戰。

承受壓力的總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）政府，其發言人莫哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）今天告訴國營電視台，未來4個月將對公民每個月發放相當於7美元的補助金。

根據法新社彙整官方公告和媒體報導，這波抗議已經蔓延全國31省中的23省，至少40座城市出現不同程度示威，大多為中小型城鎮。

伊朗 總統大選 以色列

