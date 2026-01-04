我的頻道

紐約華男接受毒品矯治獲提前出獄 兩個月後涉弒母

美軍攻擊毀損委內瑞拉民宅 官方暫未公布罹難人數

酒吧惡火1/9瑞士全國哀悼日 最年輕罹難者僅14歲

中央社蘇黎世4日綜合外電報導
瑞士民眾在小教堂悼念在酒吧惡火中喪生的罹難者。(歐新社)
瑞士警方今天表示，跨年夜酒吧惡火40名罹難者當中包括年僅14、15歲的青少年。總統帕姆蘭宣布9日為全國哀悼日，儀式進行時全國教堂鳴鐘，舉國默哀一分鐘。

路透報導，瓦萊邦（Valais）警方表示，他們已經確認克蘭蒙丹納（Crans-Montana）這起瑞士近年來最嚴重災難之一另外16名罹難者的身分。

警方指出，新確認的罹難者包括10名瑞士公民、兩名義大利人、一名義大利和阿拉伯聯合大公國雙重國籍者、一名羅馬尼亞人、一名法國人及一名土耳其人。他們的姓名沒有公布。

目前已經確認的最年輕罹難者為一名14歲瑞士女孩，罹難名單中還有兩名15歲的瑞士女孩。

警方表示，今天確認身分的10具遺體為年齡介於16歲至18歲的青少年、兩名分別為20歲、31歲的瑞士男子，以及一名39歲的法國公民。

截至目前警方已經確認這起山區度假勝地火災其中24名罹難者的身分。

警方昨天深夜確認兩名年齡分別為24歲、22歲的瑞士女性，以及兩名21歲、18歲的瑞士男性遇難。

總統帕姆蘭（Guy Parmelin）今天宣布9日為全國哀悼日，當地時間下午2時全國教堂將鳴鐘，舉國默哀一分鐘。

當地檢察長表示，星座酒吧（Le Constellation bar）這起惡火很可能因有人高舉「噴泉蠟燭式」仙女棒過於靠近天花板而引發。

這把惡火還造成約119人受傷，其中許多人為重度燒燙傷。

