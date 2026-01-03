中國對進口牛肉配額外加關稅55% 澳洲恐損失逾10億

我的頻道

記者陳湘瑾／即時報導
中國商務部日前公告對進口牛肉採「國別配額及配額外加徵關稅」保障措施。（路透）
中國商務部日前公告對進口牛肉採「國別配額及配額外加徵關稅」保障措施。（路透）

中國商務部日前公告對進口牛肉採「國別配額及配額外加徵關稅」保障措施，澳洲、巴西等多國受影響。澳洲政府稱正交涉，業界估2026年恐損失逾10億澳元，學者則認為衝擊或有限。

中國商務部於去年12月31日公告，決定以「國別配額及配額外加徵關稅」的形式對進口牛肉採取保障措施，對規定數量之外的進口牛肉在現行適用關稅稅率的基礎上加徵55%關稅，主要影響國家為巴西、阿根廷、烏拉圭、紐澳與美國。

公告特別指出，保障措施實施期間，「中澳自由貿易協定」中規定的牛肉特殊保障措施暫停實施。根據配額安排，澳洲2026年對中國牛肉出口配額約為20.5萬噸。

據澳洲廣播公司（ABC）中文網，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，澳方正在此與中方溝通，並「像往常一樣進行交涉」。他強調這並非針對澳洲的單獨措施，而是中國實施的一項普遍性安排。

澳洲相關畜牧業及肉類組織估計，該限制措施可能使澳洲2026年對中國牛肉出口量較2025年減少約三分之一，相當於超過10億澳元（約合6.69億美元）的貿易損失。

2025年因中美貿易戰，美國牛肉對中國出口幾乎清零，取而代之是澳洲牛肉對中國出口大增。去年前11個月對中國出口牛肉達到29.5萬噸。

澳洲肉類產業協會執行長Tim Ryan表示，對此感到「極度失望」，新的貿易安排具有很強的限制性，既不公平、不恰當。這一決定將在措施實施期間對中國貿易流動造成嚴重影響，破壞在中澳自由貿易協定框架下建立的長期關係。

不過蒙納士大學商學院副教授史鶴凌認為，這一政策對澳洲實質影響沒有想像得那麼大。2024年之前，澳洲對中國牛肉出口量基本維持在20萬噸左右。2025年前11個月接近30萬噸，本身就屬於特殊情況。

史鶴凌也指出，可能會有一些外交上的抗議或表達遺憾，但外國政府實際上很難撼動，也不太可能採取報復措施。

