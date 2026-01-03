新聞背景╱美插手他國政權更迭 那些被搞掉的外國領導人

伊拉克前總統胡森檔案照。（路透）

美國總統川普3日宣布，美國在對委內瑞拉 的行動中抓獲委總統馬杜洛及其夫人，並將他們帶離委內瑞拉。委內瑞拉、哥倫比亞、古巴和俄羅斯等多國對此表示強烈譴責。

歷史上，美國政府曾多次介入他國政權更迭，涉及推翻或抓捕多名外國領導人。

巴拿馬政府首腦諾瑞嘉

1989年12月20日，美國政府以「保護僑民、重建民主制度」等為藉口，對巴拿馬發起軍事行動，目的是推翻時任巴拿馬政府首腦諾瑞嘉領導的政府，永久控制巴拿馬運河。約2.5萬名美軍士兵通過海陸空侵入巴拿馬，對城市建築和平民發動無差別攻擊，造成近500名巴拿馬人死亡。1990年1月3日，諾瑞嘉被抓捕。

諾瑞嘉曾表示，美國入侵「全是因為美國拒絕接受即將喪失巴拿馬運河控制權的事實」，「美國不願意看到獨立、自主的巴拿馬人民」。

諾瑞嘉此後被押送美國，受到10項罪名指控，包括走私毒品、洗錢和敲詐勒索。美國邁阿密市一家法庭1992年判處他入獄40年，最終減刑為17年。

前南聯盟總統米洛塞維奇

2000年10月米洛塞維奇宣布辭去總統職務後，美國等西方國家不斷要求將他引渡到海牙法庭。以金吉奇為首的塞爾維亞政府暗中同美國進行交易，于2001年4月1日強行逮捕米洛塞維奇，並于同年6月28日擅自把米洛塞維奇強行綁架到海牙。

聯合國 前南斯拉夫問題國際刑事法庭從2002年2月開始審判米洛塞維奇，指控他犯有包括戰爭罪、反人類罪和種族屠殺罪在內的60多項罪行。在審理開始前的7次調查出庭中，米洛塞維奇均不承認法庭的合法性，並認為對他的拘捕、羈押和審判只是以美國為首的北約 國家導演的一場「政治鬧劇」。

數年的牢獄生活使米洛塞維奇的健康狀況不斷惡化。2006年3月11日，米洛塞維奇在海牙附近的聯合國監獄裡去世。

伊拉克總統胡森

2003年3月20日，美國以伊拉克擁有大規模殺傷性武器及與本·拉丹相勾結為由，發動伊拉克戰爭。美國以武力手段顛覆胡森政權，造成伊拉克政治、經濟和社會動蕩，而美國一直沒有找到胡森政權擁有大規模殺傷性武器的證據。

2003年12月13日，美軍在伊拉克北部薩拉赫丁省首府提克里特附近抓獲胡森。2006年12月30日，胡森被處以絞刑。

利比亞總統格達費

2011年3月17日，聯合國安理會通過第1973號決議，同意在利比亞設立禁飛區。儘管利比亞3月18日宣布接受安理會決議，立即停止所有軍事行動，但3月19日，美、法、英等國出動戰機和艦艇，對當時的格達費政權相關目標實施軍事打擊。3月31日，北約正式從美英法等國手中接管對利比亞軍事行動指揮權。10月20日，格達費被抓，傷重不治。

在美國等北約國家軍事干預下，當時的利比亞反對派武裝轉守為攻，最終推翻格達費政權。但是，戰後的利比亞仍然舉步維艱，黨派紛爭不斷，搶劫、綁架等犯罪現象嚴重。