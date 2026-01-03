我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

美航空公司禁飛加勒比海部分空域 數百航班取消

阿根廷總統挺美逮捕馬杜洛 重申美洲自由區域安全

中央社布宜諾斯艾利斯3日專電
阿根廷總統米雷伊（右）造訪白宮的檔案照。（路透）
阿根廷總統米雷伊（右）造訪白宮的檔案照。（路透）

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）今天公開支持美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的行動；美方採取軍事行動前夕，阿根廷外交部已針對委內瑞拉發布旅遊安全警示。

米雷伊於社群媒體X公開支持美方對委內瑞拉總統馬杜洛的逮捕行動，並以「自由萬歲」作結，展現一貫鮮明的親美與反社會主義立場。

米雷伊同時發布2025年12月20日於南美共同市場（MERCOSUR）峰會上的演說影片，強烈譴責馬杜洛政權的統治，讓委內瑞拉陷入「毀滅性的政治與社會危機」。他形容馬杜洛政府為「殘暴且不人道的獨裁政權」，警告馬杜洛統治已對整個拉丁美洲帶來陰影，若持續存在，恐對區域安全構成風險。

米雷伊並公開支持美國總統川普對委內瑞拉施加的國際壓力，認為美方行動「解放委內瑞拉人民」。他強調，在委內瑞拉議題上，國際社會採取模糊或溫和立場的時代已經結束，呼籲區域國家及國際社會明確譴責「威權統治的實驗」，並支持釋放所有政治犯。

另一方面，阿根廷外交部於1月2日即美國行動前夕發布聲明，再度提醒國民避免前往委內瑞拉旅遊或短期停留，指出當地安全局勢長期不穩，且外籍人士面臨「任意拘留」風險，並強調已有多起外國公民遭拘押的案例。米雷伊也提及阿根廷與馬杜洛政府之間的外交摩擦，特別是要求釋放遭委內瑞拉當局拘留的阿根廷公民。

委內瑞拉 阿根廷 社群媒體

上一則

即時短評／李在明訪問北京 實用外交的一場大考

下一則

「已證實身在美國」俄羅斯：強烈敦促美釋放馬杜洛

延伸閱讀

委內瑞拉總統被美國抓捕 北京：深表震驚、強烈譴責

委內瑞拉總統被美國抓捕 北京：深表震驚、強烈譴責
川普：馬杜洛夫婦在美國軍艦上…實時觀看抓捕 像電視秀

川普：馬杜洛夫婦在美國軍艦上…實時觀看抓捕 像電視秀
美軍半夜突襲 馬杜洛夫婦「睡眠中被從臥室拖出帶走」

美軍半夜突襲 馬杜洛夫婦「睡眠中被從臥室拖出帶走」
馬杜洛被抓 中國提醒公民暫勿前往委內瑞拉

馬杜洛被抓 中國提醒公民暫勿前往委內瑞拉

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
美軍沖繩基地。(美聯社)

共同社：駐日美軍移師關島計畫調整 考量台灣有事

2025-12-27 15:52

超人氣

更多 >
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
2026年4星座運勢翻盤 天蠍遇靈魂伴侶、他在職場如魚得水

2026年4星座運勢翻盤 天蠍遇靈魂伴侶、他在職場如魚得水