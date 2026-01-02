我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州流感疫情升溫 單周逾4500人住院創新高

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

菲律賓參議員批中國環台軍演：和平建立於自決權

中央社馬尼拉2日專電

繼菲律賓國防部批評中國環台軍演破壞區域和平與穩定，菲律賓參議員潘吉里納也抨擊，中國環台演習為整個區域帶來敵意。他強調，和平不能建立在入侵威脅、軍事擴張或戰爭演習之上，而是建立於個人和集體的自決權，免受任何強權的霸凌或吞併。

潘吉里納（Francis Kiko Pangilinan）1日發表聲明指出，值此展現善意的歲末跨年之際，中國的軍事演習卻為台灣人民，還有在台生活、工作與度假的菲律賓人，以及整個東亞與東南亞區域帶來「敵意」（ill will）。

聲明寫道，和平不能建立在入侵威脅、軍事擴張或戰爭演習之上，而是建立於個人和集體的自決權，免受任何強權的霸凌或吞併，不論是中國或美國。

潘吉里納表示，人類共享一個地球，未來不能取決於飛彈或權宜同盟，而是能否為社會正義、氣候行動與民主權利共同合作，「讓我們將2026年的火馬導向進步，而非毀滅」。

對此，中國駐菲律賓大使館點名潘吉里納，稱台灣議題「純屬中國內政，不容外部勢力介入」，並聲稱菲律賓與中國建交時，已明確承諾遵守一中原則，呼籲菲律賓相關人士恪守政府立場，停止干涉中國內政。

潘吉里納現為菲律賓參議院農業委員會及司法委員會主席。他去年10月曾訪台拜會副總統蕭美琴和外交部長林佳龍等人，就提升台菲實質關係交換意見。

菲律賓政府估計，目前約有20萬名菲律賓人在台灣生活或工作。去年8月，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在印度接受當地媒體專訪時曾說，台海若爆發衝突，菲律賓將無法置身事外。

解放軍東部戰區去年12月29日宣布，在台灣周邊海空域展開演習。連日來，菲律賓智庫Stratbase、馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）及菲律賓國防部先後發表聲明，表達關切。

作為菲律賓實質駐台大使館的馬尼拉經濟文化辦事處表示，這類事態可能衝擊在台菲人安全與生計，呼籲各方保持最大克制，避免採取升級行動。

鮮少針對台灣局勢發表評論的菲律賓國防部，也對中國對台灣採取的軍演與海警行動深表關切，強調維護國際法與區域規範的重要性，包括和平解決爭端的原則。

國防部 大使館 東南亞

上一則

沙烏地聯軍空襲葉門分離主義組織 傳7死逾20傷

下一則

2025年創英國最熱紀錄 英氣象局：氣候變遷影響明顯

延伸閱讀

綠營大老發聲：川普冷對中國軍演 對台海極具危險

綠營大老發聲：川普冷對中國軍演 對台海極具危險
川普與日相高市早苗通話 談解放軍圍台軍演等議題

川普與日相高市早苗通話 談解放軍圍台軍演等議題
解放軍對台軍演遭美日關切 中國防部：不接受干涉中國內部事務

解放軍對台軍演遭美日關切 中國防部：不接受干涉中國內部事務
陸圍台軍演 管碧玲宴海巡挨轟道歉「苛責我擔」藍喊下台

陸圍台軍演 管碧玲宴海巡挨轟道歉「苛責我擔」藍喊下台

熱門新聞

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10

超人氣

更多 >
2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨

2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」
醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物
瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光