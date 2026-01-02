我的頻道

10種食物象徵開啟新年好運 各國習俗大不同

期中選舉後新任國會須處理社安金基金即將破產問題

法國古蹟遊客數創新高 凱旋門、聖米歇爾山最熱門

中央社巴黎2日專電
巴黎聖禮拜堂。Image by ian kelsall from Pixabay
法國國家古蹟中心統計，2025年遊客人數大增100萬人次，總數達1200萬人次，創下新高紀錄，以凱旋門、聖米歇爾山修院最受青睞。

法國國家古蹟中心管理全國上百座古蹟，這些建築中，2025年以凱旋門遊客達185萬人次居冠，聖米歇爾山修院163萬人次，巴黎聖禮拜堂（Sainte-Chapelle）133萬人次，先賢祠（Panthéon）111萬人次，巴黎古監獄（Conciergerie）77萬人次，全都呈顯著增加趨勢。

迴聲報（Les Echos）報導，先賢祠遊客較前一年度增加21%，主要是因為法國已故前司法部長巴登戴（Robert Badinter）2025年10月入葬先賢祠及一系列文化活動。巴登戴提倡人權，促使法國於1981年廢除死刑，在法國備受敬重。

巴黎古監獄遊客數成長24%，得益於2024年巴黎夏季奧林匹克運動會開幕式的部分表演以這座古蹟為重要布景。

另外，巴黎聖母院經歷2019年大火後，著名鐘樓於2025年9月重新開放，累計遊客達11萬人次。

根據政府數據，法國2024年迎來1億人次跨國遊客，再次證明其全球觀光首選之地的地位。法國的跨國旅遊收入為710億歐元（約834億美元），雖比前一年增長8%，但次於美國、西班牙和英國，排在第4名。

官方資料顯示，旅遊業占法國國內生產毛額的8%，涵蓋200萬個直接及間接就業機會，政府當前目標是拉長遊客停留天數及提升觀光品質，期望於2030年實現跨國旅遊收入達1000億歐元的目標。

法國凱旋門。美聯社
觀光 死刑 司法部

