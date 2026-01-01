經濟困境引爆伊朗抗爭潮 動盪升級傳多人死傷

我的頻道

中央社德黑蘭1日綜合外電報導
抗議者在伊朗首都德黑蘭市中心遊行。美聯社
抗議者在伊朗首都德黑蘭市中心遊行。美聯社

通膨飆升和貨幣貶值在伊朗引爆3年來規模最大一波抗爭，已在數個省分傳出暴力事件。據伊朗的通訊社報導和人權團體通報，今天有多人在動亂中喪生，標誌情勢有升級趨勢。

路透社報導，半官方法斯通訊社（Fars News Agency）引述一位「知情人士」指出，警方與據稱持有武器的抗議民眾上午在西部羅德干市（Lordegan）爆發衝突，造成數人死亡。

人權團體Hengaw也通報，安全部隊在羅德干市朝抗議群眾開火，造成多人死傷。

法新社引述法斯通訊社報導，在羅德干市，「部分抗議人士開始朝市內的行政大樓，包括省長辦公室、清真寺、烈士基金會（Martyrs' Foundation）、市政廳和銀行丟擲石塊」。警方則施放催淚瓦斯予以反制，為數不詳的民眾受傷。

稍早傳出有一名安全人員於夜間殉職，昨天另有一名抗議人士死亡，顯示源自去年12月28日商家罷市，後來蔓延全國的這波動亂有急劇升高的趨勢。

伊朗精銳的革命衛隊（Revolutionary Guards）今天上午表示，附隨的強硬派民兵組織巴斯杰（Basij）一名成員在西部羅瑞斯坦省（Lorestan）庫赫達什特（Kuhdasht）遇襲身亡，另有13位民兵受傷。

Hengaw通報，一名抗議人士昨天在中部伊斯法罕省（Isfahan）遭槍擊身亡。

路透無法立即查證這些通報和報導的內容。

根據人權行動者新聞通訊社（HRANA）報導，南部法爾斯省（Fars）的馬夫達沙特（Marvdasht）今天也有示威活動。Hengaw則稱，昨天在西部克爾曼沙省（ Kermanshah）、胡齊斯坦省（Khuzestan）和哈梅丹省（Hamedan）有數名示威者遭到拘留。

在西方制裁重創經濟，通膨率高達40%，以及去年6月以色列和美國空襲核設施和軍事領導層後爆發的這波動亂，已經讓伊朗神職統治階層的處境進入關鍵時刻。

